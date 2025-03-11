تحذير لمرضى الكوليسترول من شرب القهوة في رمضان.. «خطر على قلبك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع تغير العادات الغذائية في رمضان، يقع كثيرون في أخطاء قد تؤثر على صحتهم دون إدراك ذلك، ومن بين هذه العادات تناول القهوة بطرق غير صحية خاصة لمرضى الكوليسترول لأنها يمكن أن ترفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فكيف يؤثر الصيام على الكوليسترول؟ وما الطريقة الصحيحة لشرب القهوة دون ضرر؟

متشربش القهوة بالطريقة دي في رمضان.. خطر على قلبك لو عندك كوليسترول

في هذا السياق، قال الدكتور محمد الحوفي، الأستاذ بقسم علوم الأغذية بجامعة عين شمس، لـ«الوطن»، إن القهوة قد تؤثر على مستويات الكوليسترول حسب طريقة تحضيرها، القهوة غير المفلترة مثل التركية والعربية تحتوي على مركبات مثل الكافيستول والكاويل، التي قد ترفع نسبة الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

وأضاف أن هناك دراسة نُشرت عام 2020 في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية (European Journal of Preventive Cardiology) حللت بيانات لأكثر من 51 ألف شخص، وأظهرت أن شرب القهوة غير المفلترة كان مرتبطا بارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب في حين أن القهوة المفلترة كانت أقل ضررًا.

الصيام قد يكون مفيدًا لمرضى الكوليسترول

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن الصيام قد يكون مفيدًا لمرضى الكوليسترول إذا تم اتباع نظام غذائي صحي، لكن الإكثار من الأطعمة الدهنية والمقلية خلال الإفطار قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوصت الوزارة مرضى الكوليسترول بضرورة استشارة الطبيب قبل الصيام، خاصة إذا كانوا يعانون من مشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري.

كيف يؤثر الصيام على الكوليسترول؟

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة بلوس وان (PLOS ONE)، أن الصيام في رمضان يساعد في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، وتوصلت الدراسة إلى:

ارتفاع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يساعد على إزالة الدهون الضارة من الأوعية الدموية.

انخفاض الكوليسترول الضار (LDL)، ما يقلل من خطر تراكم الدهون في الشرايين.

تحسن صحة القلب والأوعية الدموية، واستمرت هذه التأثيرات حتى بعد انتهاء رمضان بأربعة أسابيع.

أطعمة يجب تجنبها لمرضى الكوليسترول في رمضان

وللحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة، ينصح أستاذ علوم الأغذية بتجنب بعض الأطعمة الشائعة في رمضان، من بينها:

الأطعمة المقلية مثل السمبوسة والبطاطس المقلية.

الحلويات الدسمة مثل الكنافة واللقيمات.

اللحوم المصنعة مثل النقانق والمرتديلا.

الدهون المشبعة مثل الزبدة والسمن والقشطة.

نصائح لمرضى الكوليسترول خلال الصيام

تناول الأدوية بانتظام وفق تعليمات الطبيب.

التركيز على الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات.

تجنب المشروبات الغنية بالكافيين، خاصة القهوة غير المفلترة.

ممارسة النشاط البدني الخفيف بعد الإفطار.

ماذا عن الدهون الثلاثية؟

وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأردنية للعلوم البيولوجية (Jordan Journal of Biological Sciences)، فإن الصيام في رمضان قد يساعد أيضًا في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، وهي نوع من الدهون التي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.