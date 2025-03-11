الزبادي قبل النوم في رمضان.. مفيد أم مضر؟

القاهرة - سمر حسين - يعتمد الكثيرون على الزبادي كوجبة خفيفة قبل النوم في رمضان، معتقدين أنه يمنحهم شعورًا بالامتلاء ويخفف العطش أثناء الصيام، ومع ذلك، هناك جدل طبي حول تأثيره على صحة الجهاز الهضمي ونوعية النوم، فهل هو خيار صحي كما يظن البعض أم أن تناوله قبل النوم قد يؤدي إلى مشاكل غير متوقعة؟

الزبادي قبل النوم في رمضان مضر أم مفيد؟

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد علام، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ تناول الزبادي قبل النوم قد يسبب بعض المشاكل الهضمية خاصة لمن يعانون من حساسية اللاكتوز، موضحا أن الزبادي يحتوي على نسبة من اللاكتوز، وهو سكر قد لا يتمكن البعض من هضمه بكفاءة، ما يسبب انتفاخات وغازات وعدم راحة في المعدة، وأضاف أن البروتين الموجود في الزبادي يحتاج وقتًا للهضم، ما قد يسبب شعورًا بالامتلاء وعدم الراحة أثناء النوم.

زيادة حموضة المعدة.. احذر هذه العادة

وأشار إلى أن تناول الزبادي قبل النوم مباشرة قد يؤدي إلى زيادة حموضة المعدة خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء، وأكد أن الاستلقاء بعد تناول الزبادي يمكن أن يؤدي إلى ارتجاع الأحماض، ما يسبب شعورًا بالحرقان وعدم الراحة أثناء النوم، ونصح بتجنب تناوله قبل النوم بساعة على الأقل، خاصة لمن يعانون من مشكلات معدية.

هل الزبادي يزيد الوزن؟

يعتقد البعض أن الزبادي خيار صحي وخفيف قبل النوم، لكن أخصائي التغذية، أوضح أن بعض أنواع الزبادي تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن عند تناوله ليلًا، لافتا إلى أن الزبادي بالفواكه أو المحلى بالعسل يحتوي على سعرات إضافية قد لا يحتاجها الجسم قبل النوم، ما يؤدي إلى تخزين الدهون وزيادة الوزن على المدى البعيد.

نصائح لتجنب أضرار الزبادي قبل النوم

ولتفادي المشاكل الصحية المحتملة، ينصح الخبراء باتباع بعض الإرشادات عند تناول الزبادي قبل النوم وهي:

تجنب تناول الزبادي قبل النوم مباشرة، ويفضل تناوله قبل النوم بساعتين.

اختيار الزبادي قليل الدسم أو الخالي من الدسم لتقليل السعرات الحرارية.

تجنب الأنواع المحلاة أو المضاف إليها الفواكه الصناعية.

لمن يعانون من حساسية اللاكتوز، يفضل اختيار الزبادي الخالي من اللاكتوز.

يمكن إضافة بعض المكسرات أو بذور الشيا لتعزيز القيمة الغذائية.

فعلى الرغم من الفوائد العديدة للزبادي، فإن تناوله قبل النوم مباشرة قد لا يكون الخيار الأفضل للجميع، خاصة لمن يعانون من مشاكل هضمية أو ارتجاع المريء، ولضمان الاستفادة من فوائده دون التعرض لأي أضرار، يُنصح بتناوله في الوقت المناسب وبطريقة صحيحة وفقًا لحالة كل شخص.