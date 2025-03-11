إزاي تتعاملي مع مشاكل الأطفال الدراسية؟.. نصائح لتحسين مستواهم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبدأ التحدي الحقيقي لكل أم في كيفية مساعدة طفلها على تحقيق أقصى استفادة خلال العام الدراسي، وبعض الأطفال يواجهون مشاكل في التركيز، أو يجدون صعوبة في استيعاب بعض المواد، بينما يعاني آخرون من الخوف من الامتحانات أو فقدان الدافع للمذاكرة، وفي السطور التالية نوضح لكِ بعض النصائح لتحسين مستوى الأطفال في الدراسة.. وكيفية التعامل مع مشاكل الأطفال الدراسية؟

إزاي تتعاملي مع مشاكل الأطفال الدراسية؟

أوضحت منظمة اليونيسيف في تقرير سابق لها، أن هناك بعض الأسباب والمشاكل الدراسية عند الأطفال ومن بينها:

- عدم القدرة على التركيز، بسبب كثرة المشتتات مثل الهواتف والتلفزيون.

- الخوف من الفشل والدرجات، فبعض الأطفال يشعرون بالضغط بسبب توقعات الأهل أو المعلمين.

- ضعف مهارات المذاكرة، قد لا يكون الطفل على دراية بأساليب المذاكرة الصحيحة.

- مشاكل نفسية أو اجتماعية، مثل القلق أو التنمر داخل المدرسة.

- الملل من الدراسة، بسبب أساليب التدريس التقليدية التي لا تناسب جميع الأطفال.

نصائح لمساعدة طفلكِ على تحسين مستواه الدراسي

أوصت منظمة اليونيسيف في تقريرها باتباع بعض النصائح والإرشادات لكي تساعدي طفلك على تحسين مستواه الدراسي خلال العام الدراسي منها:

- وفّري لطفلكِ بيئة مناسبة للمذاكرة

خصصي مكانًا هادئًا بعيدًا عن المشتتات.

اجعلي الإضاءة جيدة والمكتب منظمًا.

حددي وقتًا ثابتًا للمذاكرة يوميًا للحفاظ على الروتين.

- ساعدي طفلكِ على تنظيم وقته

ضعي جدولًا دراسيًا مرنًا يحتوي على أوقات مراجعة وراحة.

شجعيه على الالتزام بالجدول وعدم تأجيل الواجبات.

ابدئي معه بالمواد السهلة لتعزيز ثقته بنفسه.

- حفّزيه وشجعيه باستمرار

امدحي مجهوداته وليس درجاته.

استخدمي كلمات تشجيعية مثل «أنا فخورة بك»، «أنت بتتقدم كل يوم".

قدمي مكافآت بسيطة عند تحقيقه إنجازات دراسية.

- اكتشفي أسلوب التعلم الأنسب له

بعض الأطفال يتعلمون أفضل عن طريق الصور والفيديوهات.

آخرون يفضلون الكتابة والتدوين أو التعلم بالممارسة.

جربي عدة طرق لمعرفة الأنسب له.

- قللي من التشتت أثناء المذاكرة

حددي وقتًا لاستخدام الأجهزة الإلكترونية بعيدًا عن وقت الدراسة.

استخدمي وسائل ممتعة زي الألعاب التعليمية أو الخرائط الذهنية.

شجعيه على ممارسة التمارين الرياضية اللي بتساعد على تحسين التركيز.

- ساعديه على التغلب على الخوف من الامتحانات

علميه تقنيات الاسترخاء زي التنفس العميق قبل الامتحانات.

ذكريه إن الامتحانات مجرد وسيلة لقياس التقدم مش مقياس لقيمته.

شجعيه على حل نماذج امتحانات سابقة لتقليل توتره.

- تواصلي مع مدرسته بانتظام

اسألي المدرسين عن مستواه الدراسي ونقاط قوته وضعفه.

احضري اجتماعات أولياء الأمور لمعرفة التحديات اللي بيواجهها.

ناقشي طفلكِ يوميًا عن يومه الدراسي عشان تتابعي تقدمه.

- شجعيه على الاستقلالية وتحمل المسؤولية

ساعديه على وضع أهداف صغيرة يومية لمذاكرته.

علميه حل الواجبات بنفسه وعدم الاعتماد عليكِ.

علميه إزاي يبحث عن المعلومات بنفسه باستخدام مصادر موثوقة.

- اهتمي بصحته الجسدية والعقلية

احرصي على نومه عدد ساعات كافٍ.

قدمي له أكلات صحية غنية بالفيتامينات والمعادن اللي بتساعد على التركيز.

شجعيه على ممارسة الرياضة بانتظام لأنها بتنشط العقل والجسم.

- علميه إدارة وقته بذكاء

استخدمي مؤقت زمني خلال المذاكرة عشان يحس بالإنجاز.

ساعديه على تحديد الأولويات ما بين المواد الدراسية.

علميه تجنب التسويف وإنه يبدأ بالمذاكرة أول بأول.

وأوضحت منظمة اليونيسيف، أن تحسين مستوى طفلكِ الدراسي مش مجرد درجات، لكنه رحلة يحتاج فيها للدعم والتشجيع والاستراتيجيات الصحيحة، وبالتخطيط الجيد، والاهتمام ببيئته الدراسية، وتشجيعه على تحمل المسؤولية، هيقدر يحقق نجاح كبير.