التوقيت المثالى للسحور فى رمضان.. فوائد صحية عديدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تُعتبر وجبة السحور في شهر رمضان ذات أهمية كبيرة، إذ تمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية اللازمة لتحمل ساعات الصيام الطويلة، ويتردد في أذهان الكثير من الأشخاص ما هو التوقيت المثالى للسحور فى رمضان، خاصةً الذين تتسبب وجبة السحور في حرمانهم من النوم، والبعض يرغب في معرفة أنسب وقت لتناول السحور من الناحية الطبية، والبعض اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذا نقدم لكم خلال السطور التالية أفضل وقت للسحور.

التوقيت المثالى للسحور فى رمضان

يعد التوقيت المناسب للسحور هو قبل أذان الفجر بـ25 دقيقة، بحسب ما ذكرته دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي: «أفضل وقت للسحور قبل الفجر بمقدار قراءة 50 آية من القرآن الكريم»، لقول الله تعالى: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» سورة البقرة: الآية 187، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية».

كما ينصح بتأخير تناول وجبة السحور إلى ما قبل أذان الفجر بمدة قصيرة، وذلك لتحقيق الفوائد الصحية المثلى، وفقًا للدكتور رامي صلاح استشاري التغذية لـ«هن».

فوائد السحور في هذا الوقت