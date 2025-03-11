الامارات | "باولا لينتي" تفتتح أوّل متجرٍ لها في دبي بالتعاون مع" Purity"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت "بولا لينتي"، العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة في عالم قطع الأثاث الداخلية والخارجية الفاخرة،في 26 فبراير أوّل متجرٍ رئيسيّ لها في دبي.

ويقع المتجر الجديد والوحيد في منطقة جميرا.ويندرج افتتاحه ضمن خطة التوسع الأشمل لهذه العلامة التجارية، ويعزّز حضورها على المستوى العالمي.

كما يؤكد التزامها الدائم بالتميّز والابتكار والحِرفية في مجال التصميم.

وبافتتاحها هذا المتجر، تواصل "باولا لينتي" توسيع انتشارها في مختلف جهات العالم، مع أكثر من 10 متاجر لمنتجاتٍ تحمل علامتها التجارية حصراً، إلى جانب حضورها في أكثر من 60 بلداً.

ويشكل دخول "باولا لينتي" من الباب العريض إلى مشهدية عالم الأثاث وقطاعه المتنامي في دبي، إنجازاً ملفتاً لها ولشريكها المحلي Purity الذي تجمعها به علاقة تاريخية عريقة. هذا التعاون الذي تمتدّ جذوره إلى أكثر من 15 عاماً، أسفر عن إنشاء مساحةٍ راقية وغامرة مخصصة للمهندسين المعماريين والمصممين وعشاق التصميم والمتخصصين في المشاريع الرائدة في قطاعات السكن والضيافة واليخوت.

فيلا فاخرة

فيلا فاخرة من طابقٍ واحد في "شارع شاطئ جميرا" تحتضن هذا المتجر الجديد الممتدّ فوق مساحة 350 متراً مربعاً، والذي تزيده رونقاً الحديقة المنسقة بصورةٍ رائعة عند مدخله. جرى تصميم المساحة الداخلية بدقّة لتسليط الضوء على أحدث تشكيلات قطع الأثاث الداخلية والخارجية التي تحمل توقيع هذه العلامة التجارية، وإبراز الدقّة المذهلة والبراعة التي تنفرد بها "باولا لينتي" في الجمع بين الجمال المتألق والأداء العمليّ. هنا تُتاح لكم فرصة استكشاف قطع أثاث حصرية مصنوعة من موادّ مبتكرة، تغمرها ألوانٌ تنبض بالحيوية، بما يجسد عراقة هذه العلامة التجارية والتزامها الراسخ بالجودة والاستدامة.

في هذا السياق، علّقت "آنا لينتي"، الرئيسة التنفيذية لشركة "باولا لينتي" بالقول: "دبي هي النموذج الساطع لمدينةٍ دائمة التطور، وهي المنصة المثالية للتصميم والابتكار على المستوى العالمي. من هذا المنطلق، قمنا بوضع تصميمٍ مبتكر لمتجرنا الجديد والوحيد في منطقة جميرا، ليكون الوجهة التي تمنح محترفي وعشاق التصميم في دبي تجربةً استثنائية، حيث يشكل مساحةً تتيح لهم استكشاف أفكار "باولا لينتي" وأبعادها، والاطلاع على الحلول العملية المصمّمة لتلائم متطلبات مختلف المشاريع، استناداً إلى خبرتنا المديدة، وإلى مروحة الألوان الحصرية التي نشتهر بها".

وتنفرد منطقة جميرا بطبيعة الحياة الفاخرة فيها، وباحتضانها وجهات الفنّ والثقافة والابتكار، ما يعني أنها الموقع المثاليّ لافتتاح متجر "باولا لينتي" الوحيد في دبي، والذي سيكون بلا أدنى شك الوجهة المفضّلة لجميع الراغبين في الاستفادة من حلول التصميم المتخصصة وقطع الأثاث الداخلية والخارجية العالية الجودة، والتي تجمع بين الجمال الآسر والحضور العمليّ والأناقة والاستدامة.

ويستقبل المتجر الجديد زوّاره من الاثنين إلى الجمعة من 9 صباحاً حتى 8 مساءً، وأيام السبت من 11 صباحاً حتى 5 مساءً. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.paolalenti-dubai.ae