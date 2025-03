أفضل عطور المسك في رمضان 2025: عبير لا يُقاوم طوال الشهر الفضيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 10:22 صباحاً - ُتعد عطور المسك من أكثر العطور التي تتميز بسحرها الخاص وجاذبيتها العميقة، بخاصة في شهر رمضان المبارك. خلال هذا الشهر الفضيل، يصبح اختيار العطر المناسب جزءًا أساسيًا من العناية بالمظهر، حيث تضفي عطور المسك لمسة من الفخامة والنعومة التي تتناغم مع الأجواء الروحانية والهادئة التي يسودها السكون والعبادة. يتميز المسك بقدرته الفائقة على منح البشرة عبيرًا ناعمًا ودائمًا، يظل يرافقك طوال اليوم وفي ليالي رمضان المباركة. سواء كنتِ في نهار رمضان تستمتعين بلحظات هادئة من التأمل أو في الليل خلال التجمعات العائلية والسهرات الرمضانية، يبقى المسك العطر المثالي لإكمال إطلالتك والتعبير عن ذوقك الرفيع.

تتنوع العطور التي تحتوي على المسك، وتتميز كل واحدة منها بتركيبة فريدة تميزها عن غيرها، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمناسبات الرمضانية.

ومن "الخليج 365"، نرصد لك باقة مميزة من عطور المسك، الغنية والتي تنبض بالفخامة وتناسب أجواء شهر رمضان بكل تفاصيلها.

عطر Safran Musc Eau de Parfum Intense من نارسيسو رودريغيز Narciso Rodriguez

العطر الغامض الجديد من نارسيسو رودريغيز Narciso Rodriguez هو جزء من مجموعة Musc التي تستكشف جوهر عطور العلامة التجارية، المسك، في أرقى جوانبه. تتميز هذه المجموعة بأنها حصرية وغير محددة النوع، حيث تغوص في هذا الكنز العطري النادر والمجهول. يتكون العطر من أفخم المكونات في صناعة العطور، حيث تكشف تركيبة Les Luminances عن الجوانب الدافئة للمسك، مما يخلق عالمًا لا يقاوم مخصصًا لخبراء العطور. أما Safran Musc فهو العطر القوي الجديد في المجموعة، الذي يعزز فخامة المسك باستخدام الزعفران الفاخر، التوابل النادرة المعروفة بالذهب الأحمر. يأتي العطر في زجاجة ذهبية أنيقة، مما يجعله جزءًا من مجموعة Musc المرغوبة التي تم تصميمها خصيصًا لعشاق العطور.

عطر Emerald Musk Eau de Parfum من كارولينا هيريرا Carolina Herrera

يعتبر Emerald Musk من كارولينا هيريرا Carolina Herrera تكريمًا لإرث الزمرد في عائلة هيريرا من خلال ثلاثية فاخرة من الورد والفانيليا وأوريس الملتفة في المسك النقي. تحتوي المكونات العليا على الفلفل الوردي، بينما تحتوي المكونات الوسطى على الجلد، والأوريس، والورد. أما المكونات الأساسية فهي المسك، والعنبر، وحبوب الفانيليا.

عطر The Scent Magnetic Eau de Parfum من بوس Boss

اختبري قوة الجذب مع The Scent Magnetic for Her من بوس Boss. من خلال اللعب على التباين والثنائية، تقدم هذه النسخة المثيرة من العطر الأصلي BOSS The Scent مزيجًا من النفحات العنبرية والمسكية لخلق جاذبية مغناطيسية تجذب الجميع. يبدأ بنفحات زهرة أوسمانثوس الداكنة والمخملية التي تتناغم مع لمسة مسك بيضاء مثيرة. يتم تعزيز التوتر المشتعل بنفحة من بذور الأمبريت، مما يثبت التكوين في عناق جاذب يأسر الحواس.

عطر Million Gold For Her Eau de Parfum من ربان Rabanne

استمتعي بالفخامة الناتجة عن النجاح الذهبي مع Million Gold for Her Eau de Parfum من ربان Rabanne. يشع هذا العطر طاقة متلألئة وملفتة. اغمري نفسك في عالم من السحر مع الزهور الفاخرة من ربان. إنه عطر ملفت بشكل غير عادي، يمزج بين الزهور البيضاء الأنثوية القوية، الورد المتلألئ، والمسك المعدني الجذاب.

عطر Mille Et Une Nuits Eau De Parfum Intense من أرماني بريفيه Armani Privé

من خلال هذا العطر، يوحد جورجيو أرماني Giorgio Armani دفء الشمس الحيوي مع نسيم الرياح، والنتيجة هي عطر ساحر. يجتمع العنبر وخشب الأرز والمسك لإشعال شغف حسي بودري، يتم تعزيزها بنفحات خفيفة من الفانيليا. يتم تخفيف هذا المزيج مع باقة من الورد والياسمين، بينما تضيف Noreena، وهي مكون بنكهة فواكه وطازجة، حجمًا إلى سحابة المسك.