أجدد الصيحات الجمالية من أسبوع الموضة في باريس لخريف وشتاء 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 10:22 صباحاً - مع كل موسم جديد، تبرز صيحات جمالية لافتة ومميزة، تعكس روح الإبداع والتجدد. وفي أسبوع الموضة في باريس لخريف وشتاء 2025، فرضت صيحات المكياج الجريء نفسها كعناوين بارزة، ما يعكس توهجاً جديداً يجمع بين العفوية والفخامة. من مكياج العيون الملون، والأيلاينر الهندسي، والبشرة الطبيعية المتوهجة، وأحمر الشفاه الجريء، إلى تسريحات الشعر غير التقليدية، شهدت منصات العروض تنوعاً مذهلاً يلهم عشاق الموضة والجمال حول العالم.

في الآتي، تستعرض "الخليج 365" أبرز الصيحات الجمالية من أسبوع الموضة في باريس لخريف وشتاء 2025، التي ستحدد ملامح الإطلالات الفاخرة لهذا الموسم. شاركينا رأيك حول أي من هذه الصيحات أعجبتك أكثر؟

أيلاينر مزدوج مع أحمر شفاه جريء وتسريحة مالسة

من عرض كرونثالر ويستوود Kronthaler Westwood -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

خلال أسبوع الموضة في باريس لخريف وشتاء 2025، برزت صيحة المكياج الجريء، سواء لجهة العينين أو الشفاه، حيث تألقت عارضة دار كرونثالر ويستوود Kronthaler Westwood بإطلالة جمالية قوية تمزج بين الكلاسيكية والتمرد، في انعكاس واضح لهوية الدار الجريئة التي تتحدى القواعد التقليدية في عالم الموضة والجمال. تميز المكياج بتركيز لافت على تحديد العيون بأسلوب دراماتيكي حاد، حيث تم تطبيق الأيلاينر المجنح بأسلوب مزدوج يمتد إلى الزوايا الخارجية، مما عزز نظرة العارضة وأضاف لمسة من الغموض والقوة. أما الشفاه، فقد جاءت باللون الأحمر القوي والجريء، مع تحديد الشفاه بقلم محدد الشفاه باللون الأسود، ما أضفى جرأة طاغية على الإطلالة. أما تسريحة الشعر، فقد جاءت بأسلوب الشعر المنسدل الأملس مع فرق وسطي، في لمسة تعيد إحياء الطابع الكلاسيكي بأسلوب عصري يناسب موسم الشتاء.

مكياج العيون الملون وتسريحة ذيل الحصان الجانبية

من عرض كريستوف غيلارمي Christophe Guillarmé-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في عرض دار كريستوف غيلارمي Christophe Guillarmé خلال أسبوع الموضة في باريس لخريف وشتاء 2025، استحوذ مكياج العيون على الأضواء بفضل اختيار ظلال بتدرجات البرتقالي عند كامل الجفون الثابتة، وظلال بنفسجية قوية تمتد حول الجفون العلوية والسفلية، ما أضفى عمقاً حيوياً إلى الإطلالة. وقد تم تعزيز هذا التأثير من خلال استخدام لمسات معدنية متلألئة عند الزوايا الداخلية للعين، مما جعل النظرة أكثر إشراقاً وجاذبية. أما البشرة، فقد جاءت مشرقة وطبيعية، مع لمسات ناعمة من الهايلايتر والبلاشر الوردي المشرق، بينما اعتمدت الشفاه على لون النيود، ليحافظ على توازن الإطلالة من دون مبالغة. أما تسريحة الشعر، فقد برزت بأسلوب ذيل الحصان الجانبي المرتفع، مما أضفى لمسة من الحيوية والعصرية على الإطلالة.

أيلاينر هندسي باللون الأخضر وتسريحة مزينة بشريط أسود

من عرض كوبرني Coperni -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

وفي عرض دار كوبرني Coperni في أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2025، برزت صيحة مكياج جريئة ولافتة، من خلال مكياج العيون المبتكر وتسريحة الشعر الفريدة التي تألقت بها العارضة. تميزت الإطلالة بلمسة جمالية مبتكرة، حيث اعتمد المكياج على خط أيلاينر هندسي باللون الأخضر المائل إلى الزمردي، مسحوب بدقة خارج العين ليعزز من نظرة العارضة ويضفي جرأة غير تقليدية. البشرة أتت طبيعية ومشرقة، مع إبراز خفيف لتورّد الوجنتين، وأحمر الشفاه النيود الطبيعي، مما جعل التركيز الأساسي على العينين. أما تسريحة الشعر، فكانت لافتة أيضاً، حيث تم تصفيف الشعر إلى الخلف مع غرة قصيرة غير متساوية الأطراف، مما أضاف لمسة من الحدة والتميز للإطلالة، زينت التسريحة برباط رأس أسود عريض.

مكياج عيون مزين بالكريستال وتسريحة من وحي السبعينيات

من عرض دوران لانتينك Duran Lantink-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

أما في عرض دار دوران لانتينك Duran Lantink في أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2025، تألقت العارضة بمكياج خفيف مع التركيز على العينين، من خلال تظليل الجفون العلوية بتدرجات الظلال البني الخافت، مع تزيين الزاوية الداخلية للعينين بقطع صغيرة وناعمة من الكريستال، مما أضفى إشراقة ناعمة وجعل العيون تبدو مشرقة وطبيعية. ركزت الإطلالة على البشرة النقية والمخملية، مع شفاه بلون وردي طبيعي يكمل الطلة الهادئة. وبرزت تسريحة الشعر، بتموجات عريضة مستوحاة من السبعينيات، مما أضاف حجماً وحركة إلى الشعر. تعكس هذه الصيحة المزج بين الأسلوب الطبيعي والأناقة الكلاسيكية، مما يجعلها خياراً مثالياً للمرأة العصرية التي تبحث عن التميز والرقي في موسم الخريف والشتاء.

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مكياج البشرة المتوهجة وتسريحة مبللة مشدودة

من عرض أكريس Akris -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

يبدو أن صيحة مكياج البشرة المتوهجة والمشرقة، لا تزال تسيطر على صيحات المكياج لهذا الموسم. وكان لافتاً بروزها في العديد من عروض أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2025، لاسيما لدى عرض دار أكريس Akris. تميزت الإطلالة بلمسات مكياج طبيعية ومشرقة، حيث كانت البشرة نضرة وخالية من العيوب مع لمعة صحية تبرز على الوجنتين وعظام الحاجبين. اعتمد المكياج على مظهر بسيط ولامع للشفاه، مع تركيز أساسي على توحيد لون البشرة وإضفاء لمسة من الإشراق الطبيعي. وجاءت تسريحة الشعر مشدودة إلى الخلف بأسلوب الكعكة المنخفضة، مما أضاف لمسة من الرقي والبساطة.

مكياج عيون محدد بدقة وتسريحة شعر مبلل

من عرض إيلي صعب Elie Saab -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

استطاعت دار إيلي صعب Elie Saab، أن تأسر الأضواء خلال أسبوع الموضة في باريس لخريف وشتاء 2025، ليس فقط بتصاميمها الفاخرة، بل أيضاً بإطلالات جمالية ساحرة تعكس قوة وأناقة المرأة العصرية، حيث تألقت العارضة بمزيج مثالي بين المكياج القوي والمحدد للعينين، من خلال تظليل الجفون العلوية بتدرجات الظلال الرمادي والأسود، إلى جانب رسم خط عريض وبارز من الأيلاينر الأسود على كامل الجفون المتحركة، بشكل مسحوب إلى نهاية زاوية العين الخارجية، مما منح العينين مظهراً مشدوداً وجذاباً. أما مكياج البشرة، فبدا ناعماً ومخملياً بلمسات كونتور خفيفة تعزز ملامح الوجه من دون تكلف، إلى جانب شفاه طبيعية بلمسة وردية ناعمة لتحقيق توازن مثالي بين الجرأة والرقي.

بالنسبة لتسريحة الشعر، فقد جاءت بأسلوب الشعر المبلل والمسحوب للخلف مع فرق جانبي حاد، مما أضفى لمسة كلاسيكية بلمسات عصرية تتناسب مع الموسم البارد. هذه التسريحة لا تعكس فقط البساطة والأناقة، بل تعزز أيضاً الإطلالة القوية والجريئة التي أرادتها دار إيلي صعب لهذا الموسم.

ظلال العيون البنفسجي وتسريحة مبللة

من عرض توم فورد Tom Ford-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

أسبوع الموضة في باريس لخريف وشتاء 2025 حمل معه صيحات جمالية جريئة، لتعكس رؤى المصممين الفريدة لموسم الشتاء القادم. لعلّ أبرزها صيحة ظلال العيون الملونة التي برزت في عرض دار توم فورد Tom Ford في أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2025. ارتكزت هذه الصيحة على تظليل كامل الجفون الثابتة والمتحركة بظلال بنفسجي، مع مكياج بشرة موحد، مع ضربات خفيفة من البلاشر الوردي عند عظمتي الوجنتين، وأحمر شفاه نيود غلوسي. أما تسريحة الشعر، فأتت مبللة ومسحوبة إلى الخلف.