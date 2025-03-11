تأثير الصيام على مرضى التهابات المفاصل.. كيف تتجنب المشاكل الصحية؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

الصيام قد يكون مفيدًا للبعض ويساعد في تقليل الوزن، ما يخفف الضغط على المفاصل ويقلل من شدة الآلام، كما أن الابتعاد عن بعض الأطعمة التي قد تزيد من الالتهابات، مثل السكريات والدهون المشبعة، يمكن أن يساعد في تحسين الحالة الصحية، ومع ذلك، فإن بعض المرضى الذين يعتمدون على أدوية معينة بشكل منتظم قد يحتاجون إلى تعديلات في جرعاتهم خلال رمضان لتجنب أي تأثير سلبي على صحتهم.

تاثير الصيام على مرضى التهابات المفاصل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن مرضى التهابات المفاصل يجب أن يكونوا حذرين أثناء الصيام، خاصة إذا كانوا يعتمدون على أدوية مضادة للالتهابات، ونصحت الوزارة المرضى بضرورة استشارة الأطباء قبل اتخاذ قرار الصيام، وأكدت أن بعض الحالات قد تتطلب تعديلات في الخطة العلاجية خلال الشهر الفضيل، مشيرة إلى وجود بعض الإرشادات الصحية التي يجب اتباعها لتجنب مشاكل التهاب المفاصل من بينها:

- استشر طبيبك قبل الصيام إذا كنت تعاني من التهابات المفاصل المزمنة أو الروماتويد، فمن الأفضل مراجعة طبيبك قبل بدء الصيام، خاصة إذا كنت تتناول أدوية تحتاج إلى مواعيد ثابتة خلال اليوم، وقد يوصي الطبيب بتعديلات في مواعيد الجرعات أو حتى ينصح بعدم الصيام في بعض الحالات.

- تنظيم مواعيد الأدوية، حيث يمكن أن يؤثر الصيام على انتظام تناول الأدوية، لذا يجب استشارة الطبيب حول أفضل طريقة لأخذ العلاجات في فترة ما بين الإفطار والسحور، لضمان استمرار فعاليتها دون التأثير على الصيام.

- تناول أطعمة تقلل الالتهابات، ويُفضل التركيز على الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الأسماك الدهنية (السلمون والتونة)، والمكسرات، وزيت الزيتون، والخضروات الورقية، وتجنب الأطعمة المصنعة والمقلية التي قد تزيد من الالتهابات والألم.

- شرب الماء بكثرة، فيُعد الترطيب أمرًا أساسيًا للحفاظ على صحة المفاصل، ويجب شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور، وتجنب المشروبات الغنية بالكافيين التي قد تسبب الجفاف.

- ممارسة النشاط البدني باعتدال، إذ يُفضل ممارسة تمارين خفيفة مثل المشي أو تمارين التمدد بعد الإفطار، للحفاظ على مرونة المفاصل وتقليل التصلب الصباحي.

النظام الغذائي المتوازن يُساهم في تخفيف الأعراض

ومن جانبها، أوضح استشاري العظام والعمود الفقري الدكتور ملهم محمود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مرضى التهابات المفاصل يمكنهم الصيام بأمان بشرط الالتزام ببعض الإرشادات الصحية الضرورية، وشدد على أهمية مراجعة الطبيب قبل بدء الصيام، خاصة لمن يتناولون أدوية مضادة للالتهابات أو مسكنات بجرعات منتظمة، إذ يكون من الضروري تعديل توقيت الجرعات لضمان فعاليتها خلال ساعات الإفطار.

كما أكد أن الحفاظ على نظام غذائي متوازن يُساهم في تخفيف الأعراض، مشيرًا إلى ضرورة تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات التي قد تزيد من الالتهابات، مع التركيز على الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 ومضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل التهابات المفاصل، بالإضافة إلى ذلك، شدد على أهمية شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، لأن الجفاف قد يؤدي إلى زيادة تيبس المفاصل وآلامها.

وأضاف أن ممارسة بعض التمارين الخفيفة، مثل المشي أو تمارين التمدد، بعد الإفطار يمكن أن تساعد في تحسين مرونة المفاصل وتقليل التصلب الصباحي، وأوضح أنه باتباع هذه الإرشادات، يمكن للمرضى تقليل مخاطر تفاقم الأعراض والاستمتاع بصيام صحي وآمن دون مضاعفات.