القاهرة - سمر حسين - صحة

السحور وجبة أساسية خلال شهر رمضان، إذ يزود الجسم بالطاقة اللازمة للصيام، إلا أن تناول أكلات غير مناسبة مثل الأطعمة المقلية والمخللات قد يسبب العطش والجفاف، ما يجعل الصيام أكثر مشقة، ويؤكد خبراء التغذية أن بعض الأطعمة تؤثر على قدرة الجسم على الاحتفاظ بالماء والطاقة، بينما تساهم أخرى في رفع نسبة الجوع بعد ساعات قليلة، لذا من الضروري اختيار الأطعمة بعناية لتجنب أي تأثيرات سلبية على الصيام.

أكلات ممنوعة في السحور.. تسبب العطش والجفاف خلال ساعات الصيام

يؤثر اختيار الأطعمة على قدرة الجسم على التحمل خلال النهار، لذا يُفضل الابتعاد عن المأكولات الدسمة والمليئة بالأملاح والسكريات التي تؤدي إلى اضطراب مستويات الطاقة والجفاف، وفي هذا السياق قالت أخصائية التغذية العلاجية ِشيماء خفاجي لـ«الوطن»، إن هناك أطعمة يجب تجنبها في السحور من بينها:

- الأطعمة المقلية؛ إذ تسبب العطش والجفاف مثل السمبوسة والبطاطس المقلية لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ما يسبب ثقل المعدة والجفاف أثناء النهار.

- المخللات والأطعمة المالحة تزيد الشعور بالعطش فتحتوي المخللات والجبن عالي الصوديوم على كميات كبيرة من الملح، ما يؤدي إلى فقدان السوائل من الجسم والشعور الشديد بالعطش.

- المشروبات المحتوية على الكافيين لأنها تسبب الجفاف فالقهوة والشاي والمشروبات الغازية تعمل كمدرات للبول، ما يؤدي إلى فقدان السوائل وزيادة الشعور بالجفاف خلال ساعات الصيام.

- الحلويات والمأكولات الغنية بالسكر، إذ أن تناولها في السحور يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، يتبعه انخفاض حاد، ما يزيد الشعور بالجوع خلال النهار.

- الأطعمة الحارة قد تسبب اضطرابات هضمية فتناول الأطعمة الغنية بالتوابل والشطة قد يؤدي إلى تهيج المعدة والعطش المستمر، ما يؤثر على راحة الصائم طوال اليوم.

بدائل صحية لسحور متوازن

وأشارت خفاجي إلى أنه يمكن الحصول على طاقة تدوم لساعات طويلة بتناول:

الفول بزيت الزيتون أو الطحينة

البيض والزبادي

الشوفان مع الفواك

الخضراوات الغنية بالماء مثل الخيار والخس

شرب كمية كافية من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور

وأكدت أخصائية التغذية العلاجية، أن اختيار الأطعمة المناسبة في السحور يساهم في الحفاظ على الترطيب والطاقة خلال الصيام، والابتعاد عن الأطعمة المقلية والمخللات والمشروبات السكرية يساعد في تجنب العطش والإرهاق.