القاهرة - سمر حسين - صحة

تربية الأطفال مسؤولية كبيرة، لكنها تصبح أكثر تحديًا عندما يكون الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيحتاج هؤلاء الأطفال إلى رعاية خاصة، ليس فقط على المستوى الطبي أو التعليمي بل أيضًا على المستوى العاطفي والاجتماعي، ووفقًا لمنظمة اليونيسيف، فإن تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يعزز من قدراتهم ويساعدهم على الاندماج في المجتمع، ولكن إزاي تدعمي أولادك وتخليهم سعداء؟

نصائح لتربية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.. إزاي تدعمي أولادك وتخليهم سعداء؟

أوضحت منظمة اليونيسيف في تقرير سابق لها أن الدعم العاطفي ضروري للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه يساعدهم على الشعور بالأمان والتقبل، ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

- التعبير عن الحب غير المشروط، كاحتضان طفلكِ دائمًا والتأكيد له أنكِ تحبينه كما هو.

- تعزيز ثقته بنفسه، امدحي إنجازاته مهما كانت صغيرة، وساعديه على تطوير مهاراته.

- الصبر والتفهم، فبعض المهارات قد تستغرق وقتًا أطول لاكتسابها، لذا كوني صبورة ولا تقارنيه بالآخرين.

- الاحتفال بالنجاحات، إذ أن كل خطوة يحققها طفلكِ تستحق الاحتفال، فهذا يحفزه على الاستمرار.

أساليب تعليمية تناسب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

أثبتت الدراسات أن اختيار الطرق التعليمية المناسبة يساعد هؤلاء الأطفال على التعلم بشكل أفضل، ومن بينها:

- استخدام الوسائل البصرية والسمعية، كالصور، الفيديوهات، والموسيقى تساعدهم على الفهم والتواصل.

- التعلم من خلال اللعب، لأن الألعاب التفاعلية تُسهّل عملية التعلم وتجعلها ممتعة.

- التواصل المستمر مع المدرسة، فالتعاون مع المعلمين يضمن تلبية احتياجات الطفل التعليمية.

- تحديد أهداف صغيرة، يُعد تقسيم المهارات إلى خطوات بسيطة يجعل التعلم أكثر سهولة.

كيف تساعدين طفلك على الاندماج في المجتمع؟

أكدت منظمة اليونيسيف أن دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع يعزز من تطورهم النفسي والاجتماعي، ولتحقيق ذلك يجب عليكِ إتباع بعض الإرشادات منها:

- شجعيه على بناء صداقات، وعلميه كيف يتفاعل مع الآخرين بطريقة إيجابية.

- لا تعزليه عن الأنشطة الاجتماعية، واجعليه يشارك في الرحلات والأنشطة الرياضية المناسبة لقدراته.

- كوني قدوة إيجابية، عندما يرونكِ تتعاملين مع الآخرين بلطف وتقبل، سيتعلمون منكِ.

- دافعي عن حقوقه، وتأكدي من حصوله على فرص متساوية في التعليم والأنشطة المختلفة.