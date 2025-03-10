الامارات | إيلون ماسك: منصة "إكس" تتعرض لهجوم سيبراني ضخم .. تموله دولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" إيلون ماسك، اليوم، تعرض منصة "إكس" لهجوم سيبراني ضخم، مشيرا إلى أن الهجوم نفذ بموارد هائلة.

وقال ماسك عبر حسابه على "إكس": "هناك (وما زال) هجوم سيبراني ضخم ضد X. نتعرض للهجمات يوميا، لكن هذا الهجوم تم بموارد كبيرة. إما مجموعة منسقة كبيرة و/أو دولة تقف وراءه. جار التتبع ...".

وقد شهدت المنصة انقطاعات واسعة الاثنين، حيث أبلغ أكثر من 40,000 مستخدم عن عدم تمكنهم من الوصول إلى حساباتهم، وفقا لبيانات موقع مختص بمراقبة الأعطال الرقمية.

ولم تصدر "إكس" أي بيان رسمي حتى الآن حول تفاصيل الهجوم السيبراني أو الجهات المحتملة وراءه، فيما يجري العمل على استعادة الخدمة بالكامل.