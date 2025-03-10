الامارات | تعليقاً على مسلسل "معاوية" المفتي علي جمعة: تجسيد صحابة النبي حرام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يزال الجدل يدور بشأن مسلسل "معاوية"، الذي يعرض على الفضائيات، ضمن دراما شهر رمضان 2025، وكان من المفترض أن يتم عرض تلك الدراما التاريخية، التي توصف بأنها أضخم إنتاج تلفزيوني عربي، قبل نحو عامين، ولكن جرى تأجيله بسبب اعتراضات من مراجع دينية، خاصة شيعية، في العديد من دول العالم، وكان أبرزها اعتراض رجل الدين العراقي مقتدى الصدر.

و حسم الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، الرأي الشرعي في مسألة تجسيد الأنبياء أو الصحابة الكرام في عمل فني يعرض على الفضائيات، مؤكداً أن تمثيل الأنبياء وكبار صحابة النبي، صلى الله عليه وسلم، لا يجوز بأي حال من الأحوال.

وأكد جمعة، أن الأنبياء ليسوا مجرد شخصيات تاريخية، بل هم موحى إليهم، لافتا إلى أن الممثل يستطيع أن يُجسّد الغضب أو الفرح لأنه شعر بهما، مستدركا: لكن ... هل جرب الوحي حتى يجسده؟ بالطبع لا!

لهذا- يقول جمعة- لا يستطيع أي ممثل تجسيد الأنبياء أو الصحابة الكبار مثل "أبي بكر، عمر، عثمان، وعلي رضي الله عنهم، لأن لهم خصوصية لا يمكن تقليدها أو تمثيلها بدقة.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: ولهذا، لا يجوز تصوير الأنبياء، ولا الصحابة الكبار، فالمسألة ليست مجرد أداء تمثيلي، بل تتعلق بخصوصية معينة.

ولفت ان مجمع البحوث الإسلامية أيضًا أقرّ بأنه لا يجوز إطلاقًا تمثيل الأنبياء. وأضاف: "الممثل لا يحاسب على أفعال الشخصيات التي يجسدها".