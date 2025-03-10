لتجنب التعب.. ماذا يأكل مرضى فقر الدم في رمضان؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني مرضى فقر الدم من نقص خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين، ما يؤدي إلى الشعور المستمر بالتعب والدوخة خلال شهر رمضان، وقد تزيد أعراض فقر الدم بسبب الامتناع عن الطعام لساعات طويلة، ما يتطلب اتباع نظام غذائي خاص، ووفقًا لوزارة الصحة المصرية، فإن اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يساعد المرضى على الصيام دون مشاكل صحية، فماذا يأكل مرضى فقر الدم في رمضان لتجنب التعب خلال الإفطار والسحور؟، وكيف يمكنهم تجنب الإرهاق خلال الصيام؟

ماذا يأكل مرضى فقر الدم في رمضان لتجنب التعب؟

نصحت وزارة الصحة المصرية مريض فقر الدم بالاعتماد على أطعمة غنية بالحديد لتعويض النقص في الجسم، مثل:

- اللحوم الحمراء والكبدة، فهي من أفضل مصادر الحديد التي يسهل امتصاصها.

- الخضروات الورقية الداكنة، مثل السبانخ والجرجير، فهي غنية بالحديد النباتي.

- البقوليات، مثل العدس، الفاصوليا، والحمص، لاحتوائها على نسبة جيدة من الحديد.

- الفواكه المجففة، مثل التمر، الزبيب، والمشمش المجفف، لأنها تحتوي على الحديد ومضادات الأكسدة.

- المكسرات، خاصة اللوز والجوز، لدعم صحة الدم وتقليل الشعور بالإرهاق.

وجبات الإفطار المثالية لمرضى فقر الدم

وأوصت وزارة الصحة مرضى فقر الدم عند الإفطار، بتناول وجبة تحتوي على مزيج متوازن من العناصر الغذائية التي تدعم إنتاج الهيموجلوبين، مثل:

- التمر مع كوب من عصير البرتقال الطبيعي، لبدء الإفطار بطريقة تغذي الجسم وتمده بالطاقة.

- طبق شوربة عدس أو شوربة دجاج، لإمداد الجسم بالحديد والبروتينات الضرورية.

- وجبة تحتوي على البروتين الحيواني، مثل اللحوم الحمراء أو الدجاج المشوي مع أرز بني أو خبز أسمر.

- الخضروات الورقية المطهية أو الطازجة، لتعزيز امتصاص الحديد من الطعام.

أفضل خيارات السحور لمرضى فقر الدم

من جانبها، قالت أخصائية التغذية العلاجية شيماء خفاجي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ السحور هو الوجبة التي تساعد على تحمل ساعات الصيام الطويلة، لذا يجب أن تكون غنية بالمغذيات والطاقة، مثل:

- طبق من الفول بزيت الزيتون والليمون، إذ يحتوي الفول على الحديد، بينما يساعد الليمون في امتصاصه.

- زبادي مع ملعقة عسل نحل، لدعم الجهاز الهضمي وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية.

- حفنة من المكسرات والفواكه المجففة، لمد الجسم بالمعادن والفيتامينات.

- كوب من الحليب أو العصير الطبيعي، لتحسين امتصاص الحديد وتقليل الشعور بالإرهاق خلال النهار.

أطعمة ومشروبات يجب على مرضى فقر الدم تجنبها في رمضان

كما أكدت أخصائية التغذية العلاجية أن بعض الأطعمة تؤثر سلبًا على امتصاص الحديد في الجسم، من بينها:

- الشاي والقهوة بعد الإفطار مباشرة، إذ يقللان من امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 50%.

- الأطعمة الغنية بالكالسيوم أثناء الوجبات، مثل الجبن والحليب، لأن الكالسيوم يتنافس مع الحديد على الامتصاص.

- المقليات والأطعمة الدسمة، لأنها قد تؤدي إلى سوء امتصاص العناصر الغذائية وتزيد من الشعور بالتعب.

وأشارت أنه يمكن لمرضى فقر الدم الصيام بأمان خلال شهر رمضان إذا اتبعوا نظامًا غذائيًا متوازنًا يركز على الحديد والفيتامينات الضرورية.