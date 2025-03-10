الامارات | نجا بأعجوبة بعد أن دهسه قطار وهو نائم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

نجا رجل بأعجوبة من دهس قطار له بعدما غفا على سكته، كما يوضح فيديو سجل الحادثة الغريبة.

ونقلت محطة "بي بي سي" عن السلطات المحلية في بيرو إن الرجل نجا من دهس قطار أثناء نومه بجانب قضبان القطار.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة الرجل مستلقياً بلا حراك قبل أن يصطدم به قطار بضائع بطيء الحركة. ووقف الرجل على قدميه بعد وقت قصير من الحادث في ليما.

وقال المسؤول المحلي الجنرال خافيير أفالوس: "يبدو أنه كان في حالة سُكر، ونام على قضبان القطار ولم يشعر بقدوم القطار".

وأضاف الجنرال أفالوس أن الرجل لم يُصب إلا بجروح طفيفة في ذراعه اليسرى، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.