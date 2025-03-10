الامارات | مصر: طبيب "يسحل" زوجته الطبيبة الحامل في الشارع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُجري الأجهزة الأمنية في مصر تحقيقات حول مقطع فيديو متداول يظهر اعتداء عنيف من قبل رجل على زوجته في أحد شوارع محافظة الشرقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي ظهر فيه الزوج يجرّ زوجته على الأرض ما أثار غضبًا واسعًا. وذكرت فتاة تُدعى ميوش فريد عبر حسابها على فيسبوك أن السيدة التي ظهرت في الفيديو تُدعى الدكتورة ندى شعبان، وهي طبيبة، وأن المعتدي عليها هو زوجها، الذي يعمل طبيبًا بيطريًا.

وأوضحت ميوش أن القصة بدأت فور عودة ندى وزوجها من السعودية، حيث كان والد الزوج في انتظارهما بالمطار. وأثناء توجههم إلى منزلهم في منطقة العصلوجي، وعند جامع رجب أيوب على طريق الأحرار السنطة، قام الزوج ووالده بالاعتداء على ندى بشكل عنيف رغم كونها حاملًا، مما أدى إلى فقدانها الوعي وسقوط جنينها، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأضافت ميوش: "لم يكتفِ الزوج ووالده بذلك، بل قاما بإلقائها على الرصيف بجانب الجامع وتركاها تنزف دون أي رحمة، إلى أن تدخل سائق جرار مر بالمكان وساعدها".

وتتابع الأجهزة الأمنية الواقعة للتحقق من صحة المعلومات المتداولة، ومعرفة ملابسات الحادثة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.