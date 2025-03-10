القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الصائمون عن وجبات تمدهم بالطاقة وتساعدهم على تحمل ساعات الصيام الطويلة دون الشعور بالإجهاد أو العطش، ويُعد العسل بالزبادي في السحور خيارًا مثاليًا بفضل توازنه الغذائي وقدرته على تعزيز الشعور بالشبع وترطيب الجسم، ويساعد هذا المزيج في تحسين الهضم وتقوية المناعة، ما يجعله وجبة معتمدة لدى خبراء التغذية، لكن كيف يؤثر على الوزن؟ وما الطريقة المثلى لتناوله خلال شهر الصيام؟

العسل بالزبادي في السحور.. لماذا يعتبره خبراء التغذية وجبة مثالية للصيام؟

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الحوفي، الأستاذ بقسم علوم الأغذية بجامعة عين شمس، لـ«الوطن»، إنّ تناول الزبادي بالعسل خلال السحور له فوائد عديدة، حيث يعمل على:

- تعزيز الطاقة لأنه يحتوي العسل على سكريات طبيعية توفر طاقة مستدامة، ما يساعد الصائمين على تحمل ساعات الصيام الطويلة دون الشعور بالإرهاق.

- دعم صحة الجهاز الهضمي، لأنّه الزبادي يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد في تحسين الهضم والوقاية من اضطرابات المعدة

- تعزيز الترطيب، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، يساعد الزبادي في الحفاظ على ترطيب الجسم خلال النهار، ما يقلل الشعور بالعطش.

- تقوية المناعة، حيثُ يحتوي العسل على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي تعزز مناعة الجسم وتساعد في مقاومة الأمراض.

هل العسل بالزبادي يزيد الوزن؟

يعتقد البعض أن تناول العسل مع الزبادي في السحور قد يؤدي إلى زيادة الوزن، لكن الدكتور الحوفي أوضح أنّ الأمر يعتمد على الكمية المستهلكة، فإذا تم تناوله بكميات معتدلة، فإنه يساعد في الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام لاحقًا، ما قد يساهم في الحفاظ على الوزن أو حتى فقدانه، ولكن الإفراط في استهلاك العسل قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية، خاصة أنّه يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية.

كيفية تناول العسل بالزبادي بطريقة صحية

وأوصى خبير التغذية العلاجية أنه لضمان الاستفادة القصوى من هذا المزيج دون زيادة الوزن، يجب إتباع الآتي:

- الاكتفاء بملعقة صغيرة من العسل لكل كوب زبادي.

- اختيار الزبادي قليل الدسم أو الزبادي الطبيعي الخالي من السكر.

- إضافة القليل من الشوفان أو المكسرات لتعزيز القيمة الغذائية دون زيادة السكريات.

إذ يُعتبر العسل بالزبادي في السحور وجبة متكاملة تمنح الصائم الطاقة والترطيب اللازمين، مع تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقوية المناعة.