أخطر أعراض نقص الماغنيسيوم.. حافظ على صحتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعد الماغنيسيوم من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على وظائفه الحيوية، ونقصه قد يسبب مشكلات صحية متعددة، ومن بين أخطر أعراض نقص الماغنيسيوم نجد التشنجات العضلية، والاكتئاب، وضعف العظام، واضطرابات ضربات القلب، والتي قد تتطور إلى مشكلات صحية حادة، ويؤكد خبراء الصحة أن الكشف المبكر عن نقص الماغنيسيوم يساهم في تجنب المضاعفات الخطيرة، حيث يمكن تعويض هذا النقص من خلال التغذية المتوازنة أو المكملات الغذائية الموصوفة طبيًا.

أخطر أعراض نقص الماغنيسيوم وتأثيرها على الصحة

أكدت وزارة الصحة المصرية أن نقص الماغنيسيوم يُعد مشكلة صحية قد تؤثر على جميع الفئات العمرية، مشيرةً إلى أن التغذية غير المتوازنة والإجهاد وبعض الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض الكلى قد تزيد من خطر الإصابة به، وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الحوفي، الأستاذ بقسم علوم الأغذية بجامعة عين شمس، لـ «الوطن»، أن نقص الماغنيسيوم قد يؤدي إلى أعراض خطيرة، أبرزها:

- التشنجات العضلية والاضطرابات العصبية، فيؤدي انخفاض الماغنيسيوم إلى فرط تحفيز الخلايا العصبية، ما يسبب تشنجات متكررة وتقلصات عضلية مؤلمة.

- الاضطرابات النفسية والاكتئاب، حيث يرتبط نقص الماغنيسيوم بمشكلات نفسية مثل القلق والاكتئاب، حيث يؤثر على مستويات النواقل العصبية في الدماغ.

- ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، فالماغنيسيوم على يؤثر انتظام ضربات القلب، ونقصه قد يؤدي إلى اضطراب نظم القلب وارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

- هشاشة العظام، إذ يعمل الماغنيسيوم على تعزيز امتصاص الكالسيوم، ونقصه يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور.

- الإرهاق المزمن والضعف العام، فيعد نقص الماغنيسيوم سببًا رئيسيًا للإرهاق المستمر وضعف العضلات، ما قد يؤثر على جودة الحياة اليومية.

مصادر غنية بالماغنيسيوم لتعويض النقص

يشير خبير التغذية إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم يساعد على الوقاية من الأعراض المرتبطة بنقصه، وتشمل هذه المصادر:

- الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والبروكلي.

- المكسرات والبذور مثل اللوز وبذور الكتان والشيا.

- الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا.

- الفواكه مثل الموز والأفوكادو.

وأوصي الحوفي بضرورة علاج نقص الماغنيسيوم، لأنه من المشكلات الصحية التي لا يجب إهمالها، إذ أن تداعياته قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على القلب، والعظام، والجهاز العصبي.