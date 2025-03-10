مًدسك/ يُنشر 12- إزاي تحافظي على صحتك النفسية في كل الظروف؟.. نصائح للمرأة القوية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تواجه المرأة في حياتها العديد من الضغوط اليومية، سواء في العمل أو المنزل أو حتى في علاقاتها الاجتماعية، ما قد يؤثر على حالتها النفسية، ووفقًا لمنظمة اليونيسيف، فإن الحفاظ على الصحة النفسية لا يقل أهمية عن العناية بالصحة الجسدية، إذ يؤثر التوتر المستمر سلبًا على القلب والجهاز العصبي، ولكن كيف يمكن للمرأة أن تحافظ على توازنها النفسي وسط كل هذه التحديات؟، وما هي النصائح القوية التي تساعدها على الشعور بالراحة النفسية والقوة الداخلية؟

إزاي تحافظي على صحتك النفسية في كل الظروف؟.. نصائح للمرأة القوية

أكدت منظمة اليونيسيف أن الصحة النفسية تُشكل دورًا محوريًا في حياة كل امرأة، وتؤثر على بعض الجوانب والقرارت اليومية التي تأخذها كل امرأة من بينها:

- قدرتها على اتخاذ القرارات، فالمرأة القوية تحتاج إلى ذهن صافٍ لاتخاذ قرارات سليمة في حياتها الشخصية والمهنية.

- جودة علاقاتها الاجتماعية، إذ أن التوازن النفسي يساعدها على بناء علاقات إيجابية مع الآخرين.

- أدائها في العمل، فكلما كانت حالتها النفسية مستقرة، زاد إنتاجها وقدرتها على الإبداع.

- صحتها الجسدية، لأن التوتر والضغط النفسي قد يؤديان إلى مشكلات مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات النوم.

نصائح للحفاظ على الصحة النفسية

أشارت منظمة اليونيسيف إلى أنه يمكنكِ الحفاظ على صحتك النفسية من خلال اتباع بعض العادات الإيجابية التي تساعدكِ على التعامل مع ضغوط الحياة بمرونة، ومنها:

- مارسي تمارين الاسترخاء، مثل اليوجا والتأمل، فهي تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر.

- حافظي على علاقات اجتماعية صحية، كالحرص على قضاء وقت مع الأصدقاء والعائلة، فالدعم العاطفي مهم جدًا.

- تجنبي الأشخاص السلبيين، فلا تسمحي للطاقة السلبية بالتأثير عليكِ، وابتعدي عن العلاقات السامة.

- وازني بين العمل والحياة الشخصية، فلا تجعلي العمل يستهلك كل وقتكِ، وامنحي نفسكِ وقتًا للراحة.

- مارسي الهوايات التي تحبينها، القراءة، الرسم، الطبخ أو أي نشاط يجلب لكِ السعادة والراحة النفسية.

- اعتني بجسمكِ، لأن التغذية السليمة والنشاط البدني يؤثران بشكل مباشر على حالتكِ النفسية.

- عبّري عن مشاعركِ ولا تكتميها، يمكنكِ أن تتحدثي مع صديقة مقربة أو استشيري مختصًا نفسيًا عند الحاجة.

كيف تتعاملين مع الضغوط اليومية؟

ووفقًا لتقارير وزارة الصحة المصرية، فإن التعامل مع الضغوط بشكل صحي يساعد في تحسين جودة الحياة، وفي هذا الصدد قالت الدكتورة صفاء حمودة استشاري الطب النفسي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك بعض الطرق الفعالة لتحسين جودة الحياة وتقليل العبء النفسي من بينها:

- تنظيم الأولويات، فلا تضغطي على نفسكِ لإنجاز كل شيء في وقت واحد.

- تعلمي قول «لا»، فلا تلزمي نفسكِ بأمور تفوق طاقتكِ لمجرد إرضاء الآخرين.

- تنفسي بعمق، لأن تقنية التنفس العميق تساعد على تهدئة الأعصاب فورًا.

- خذي فترات راحة قصيرة حتى خلال يومكِ المزدحم، خذي دقائق للاسترخاء واستعادة الطاقة.

وأكدت خبيرة الطب النفسي، أن الصحة النفسية مفتاح قوة المرأة وقدرتها على مواجهة الحياة اليومية بثبات وثقة، ويجب عليكِ أن لا تترددي في منح نفسكِ الوقت والاهتمام الذي تستحقينه، فكل خطوة صغيرة نحو تحسين حالتكِ النفسية ستنعكس على حياتكِ بالكامل.