الامارات | شهر النور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عناقيد الزينة والأهلّة وأضواء الشهر الفضيل تحيل ليل العاصمة الحبيبة إلى «نهار أبيض»، وتذكّر الجميع بقِيَم شهر النور والخير والبركة، وترسم لوحة من الجمال والتفاؤل على امتداد كورنيش أبوظبي، لتتواصل أمسيات الفرحة التي تتلاقى فيها العائلات، وليالي السمر التي يجتمع خلالها الأصدقاء طوال رمضان، لتتصافى النفوس، ويغمر قلوب الصائمين فيض من الكرم والإحسان والتراحم وكل المعاني الطيبة.