الامارات | «قايلة جوازات دبي» يكافئ مستمعيه في شهر الخير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للموسم الثالث على التوالي، تبث إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، برنامج «قايلة جوازات دبي»، بالتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.

ويستضيف البرنامج، الذي يقدمه سالم محمد، في موسمه الثالث، مجموعة من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، إذ يسعى إلى التعريف بدور هذه الجهات في الإسهامات المجتمعية والجهود المبذولة في تحسين الأداء الحكومي.

ويركز البرنامج على موضوعات مثل «التميز الحكومي»، و«تطوير الخدمات»، و«التحول الرقمي»، و«تصفير البيروقراطية»، كما يسلط الضوء على التعاون القائم بين الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي والجهات الحكومية الأخرى، في إطار دورها التكاملي لخدمة المجتمع وتعزيز الكفاءة الحكومية.

ويعمل البرنامج على إبراز دور المجتمع في تعزيز التعاون بين الأفراد والجهات الحكومية، وتحفيز المواطنين والمقيمين على المشاركة الفعّالة في المبادرات المجتمعية، التي تهدف إلى تحسين الحياة اليومية في الدولة، علاوة على تقديمه معارف وقيماً تراثية.

ويؤكد «قايلة جوازات دبي» أهمية التعاون المستمر بين الهيئات والمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام في تقديم خدمات متميزة للمجتمع، إذ يسهم الإعلام في نقل الرسائل الحكومية بشكل فعال ويساعد على نشر الوعي.

وفي سياق تقديم خدمات متميزة للمستمعين، يقدم «قايلة جوازات دبي» مجموعة من الجوائز النقدية اليومية القيمة، إضافة إلى جائزة يومية بقيمة 10 آلاف درهم تمنح لفائز واحد، وجائزة خاصة حيث يجري السحب على سيارة في حلقة كل يوم خميس، كما سيجري سحب على سيارة في نهاية رمضان، ما يضيف طابعاً مميزاً للبرنامج، ويعزز تفاعل الجمهور.