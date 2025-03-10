الامارات | بيع عملين لـ «السيريالي» ماغريت غير معروضين من قبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت لوحة ورسم للفنان السريالي البلجيكي، رينيه ماغريت (1898-1967)، ضمن مزاد في فرنسا مقابل 276 ألف دولار للوحة و108 آلاف دولار للرسم.

وكان العملان محفوظين لدى عائلة الشاعر والمحامي والمخرج السينمائي البلجيكي، إرنست مورمان (1897-1944)، الذي استحوذ عليهما.

وأوضحت وسيطة المزاد في كاين بغرب فرنسا، سولين لينيه لـ«وكالة فرانس برس»، أنّ «العثور على عملين غير معروفين لماغريت أمر استثنائي، والمصدر مثالي، لأن صديقاً لماغريت يُقال إنه جامع لأعمال الفنان، حصل عليهما».

وبيعت اللوحة التي راوح سعرها التقديري بين 162 و216 ألف دولار، بـ276 ألفاً، وهي عبارة عن لوحة خشبية رسم عليها ماغريت سماء زرقاء تغطيها الغيوم ومثقوبة بحصاة حقيقية.

أما الرسم فهو بلا عنوان، وأُنجز بأقلام تلوين.

وقالت ممثلة عن شركة بيرازون - بران، المسؤولة عن مصادقة الأعمال وتقييمها، إيرينيه بران: «إنها الفترة الجيدة لماغريت، في الثلاثينات والأربعينات، إنها الفترة السريالية، والفترة التي تركت الأثر الأكبر».

فيما قال زميلها روبرتو بيراتزون: «عندما تم إحضار العملين إلينا، لم يكن لدي أدنى شك، إنّ البراعة التي تعطي الحركة المذهلة، والطريقة في معالجة السحب التي تعطي هذا الحجم الاستثنائي، هذه أعمال ماغريت، إنها شيء من الخيال».