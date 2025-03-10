الامارات | بيت الشعر في الأقصر يطلق الخيمة الرمضانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت بساحة سيدي أبي الحجاج التاريخية بمدينة الأقصر في صعيد مصر، فعاليات الخيمة الرمضانية لبيت الشعر، في المدينة التي عرفت الشعر على جدران معابدها القديمة قبل آلاف السنين.

وقال مدير بيت الشعر بالأقصر، الشاعر المصري حسين القباحي، إن الخيمة الرمضانية تشارك فيها نُخبة من شعراء الفصحى والعامية والموال والمربع بأنواعه. وأضاف أن برنامج الخيمة الرمضانية لبيت الشعر في الأقصر، يتضمن إقامة ست أمسيات شعرية، بجانب ندوة تستعرض تاريخ التصوف والصوفية في الصعيد الأعلى، ويتحدث فيها الدكتور محمود النوبي، وأخرى تتناول موضوع المجالس الأدبية في مصر الإسلامية، بمشاركة الدكتور محمود سليم.

وكانت أولى الفعاليات التي شهدتها الخيمة، أول من أمس، الأمسية الشعرية التي نظمت قُرب صروح وأعمدة معبد الأقصر الأثري، والمسجد التاريخي لسيدي أبي الحجاج الأقصري، الذي شُيّد قبل أكثر من ثمانية قرون فوق جدران معبد الأقصر، وقدمها الشاعر حسن عامر، وشارك فيها الشعراء: عادل صابر أحد أبرز شعراء فن الواو بصعيد مصر، وعبدالناصر أبوبكر الذي يشتهر بكتابة الموّال والمربع والفنون القولية، وفوزي عبدالسميع الحاصل على درجة الدكتوراه في الأدب الشعبي. يشار إلى أن مدينة الأقصر عرفت الشعر قبل آلاف السنين، وبحسب المصادر التاريخية وكتب علماء المصريات، فإن جدران المقابر والمعابد في الأقصر، بجانب أوراق البردي، تُسجل الكثير من القصائد الشعرية التي كتبها شعراء مصر القديمة.