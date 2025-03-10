الامارات | رجل ينجو بأعجوبة بعدما صدمه قطار في ليما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا رجل بأعجوبة بعدما صدمه قطار شحن وهو نائم إلى جانب السكة الحديد في عاصمة البيرو ليما، كما ذكرت السلطات المحلية، أول من أمس.

وقال مسؤول الأمن في بلدية اتي، الجنرال خافيير أفالوس، إن «القطار دهسه، وبمعجزة لم يقتله»، وأضاف: «يبدو أنه كان مخموراً، ونام إلى جانب السكة، ولم يشعر بأن القطار آتٍ». وكان قطار الشحن «أندينا إس إيه سي» متجهاً إلى منطقة الأنديز في البيرو، عندما اصطدم بخوان كارلوس تيلو (28 عاماً) الذي كان مستلقياً إلى جانب السكة، وتوقف القطار بعد ثوانٍ.

وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة، ونشرتها البلدية، لحظة اصطدام القاطرة الحمراء بالشاب، وقذفها له لبضعة أمتار، ثم يظهر الشاب وهو ينهض ثم يسقط، قبل أن يعاود النهوض وكأنه مذهول بجوار السكة، قبل أن يسير وسط ظلام دامس، إلى أن اقترب منه عناصر الأجهزة الأمنية وهم يوجّهون نحوه مصباحاً.