الامارات | في خطوة غير مسبوقة .. فنان عربي يُطلق عُملة تحمل اسمه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد شهر واحد فقط من كشفه عن علامته التجارية الخاصة بالأزياء والموضة، وفي خطوة تعكس توجهه نحو توسيع نشاطاته خارج المجال الفني، أثار الفنان المغربي سعد لمجرد حالة من الجدل بعد إعلانه عن إطلاق عملة رقمية تحمل اسمه، في خطوة غير مسبوقة لنجم غنائي في الوطن العربي.

وكشف لمجرد عبر منشور على منصة "إكس" عن اقتراب موعد طرح عملته الرقمية، موضحًا أنها ستمنح مستخدميها امتيازات حصرية، مثل لقاءات مباشرة معه وحضور مميز لحفلاته الغنائية.

وأثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنه خطوة جريئة لمواكبة التطورات التكنولوجية، مشيرين إلى تجارب مشابهة لفنانين عالميين مثل أيكون، الذي أطلق مشروعًا رقميًا مشابهًا. في المقابل، اعتبر آخرون أن الخطوة تبدو غريبة وغير مألوفة في عالم الغناء العربي، متسائلين عن جدواها الفنية وتأثيرها على مسيرته.

وتشير تقارير إعلامية مغربية إلى أن لمجرد يُعرف بشغفه بالتكنولوجيا الحديثة، مما دفعه إلى خوض هذه التجربة التي لا تزال دوافعها وتفاصيلها غير واضحة بشكل كامل.

على صعيد آخر، دافع لمجرد عن مواطنته الفنانة بسمة بوسيل بعد تعرضها لهجوم من بعض محبي طليقها، الفنان المصري تامر حسني. وجاء ذلك عقب تصريحات الإعلامية هالة سرحان، التي رأت أن بسمة بالغت في الحديث عن معاناتها العاطفية مع حسني، متهمة إياها باستغلال شهرته لتحقيق مكاسب شخصية.