الامارات | لميس الحديدي تهاجم مسلسلات رمضان: "ليه كلها ردح وزعيق ولوي بوز ؟"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شنت الإعلامية لميس الحديدي هجوماً شرساً على ما أسمته الدراما الشعبية في المسلسلات المصرية، بسبب الألفاظ الخارجة التي انتشرت فيها.

وكتبت لميس عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "المسلسلات الشعبية (العشوائية) اجتاحت الموسم الرمضاني هذا العام، وربما تكون من الأكثر نجاحًا والأكثر مشاهدة، الممثلين هايلين ونجوم ومشاهد العنف متقنة وكل حاجة، أنا بس عندى سؤال، هو ليه كلها ردح وزعيق ولوى بوز وألفاظ عجيبة، وليه بيخلوا الممثلين يتكلموا كده؟ التضجين، المط في الكلام، دي العامية المصرية أحلى لهجة، ليه بنحولها لعشوائية ونمحو ملامحها".

وتابعت: "فيه فرق بين فن الواقع اللي كان يترأس مدرسته الأستاذ المخرج صلاح أبو سيف، وبين اللي احنا بنشوفه، أكيد فيه طبعًا فئات بتتكلم كده نتيجة انهيار التعليم واجتياح اقتصاد التوك توك اللي عاث في حاراتنا وعقولنا فسادًا، لكن إحنا ليه بنرسخ الأسوأ؟ بنعلم الأجيال اللى بتتفرج على المسلسلات دى إيه؟ واللي بيحبوا الفنانين دول إيه؟ يتكلموا بنفس الطريقة؟ الممثل الأشطر اللى بيطجن، والممثلة الأفضل هي اللي بتلوي بوزها و"تتشدق بـ"اللبانة"!".

واستكملت لميس الحديدي: "طبعًا ده مش معناه إن النموذج الصح هو "فن الكومباوندات" لأن ده برضه، لا يمثل المجتمع، لكن فيه ناس عادية عايشين فى مصر -وهم الأكثر- الفن تأثير، حذار من التأثير في الاتجاه الخاطئ، نجاح مسلسل لن يعوض الثمن اللي بندفعه لسنوات طويلة".