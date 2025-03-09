الامارات | اختطاف كلبين في سويسرا.. ومطلوب لإرجاعهما فدية مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة السويسرية، إنها تمكنت من حل لغز قضية اختطاف كلبين وطلب فدية مقدارها مليون فرنك سويسري (نحو 1.135 مليون دولار).

وقالت شرطة زيوريخ إنه تم سرقة الكلبين، وهما من نوع بولونكا، من منزل رجل يبلغ من العمر 59 عاماً في مدينة شليرين قرب زيوريخ الأسبوع الماضي عندما كان صاحب الكلبين خارج المنزل.

وعندما عاد الرجل لم يجد الكلبين الصغيرين ووجد رسالة تطالبه بمليون فرنك سويسري لإطلاق سراحهما. وبدلاً من دفع الفدية اتصل الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، بالشرطة.

وخلال التحقيقات ألقت الشرطة القبض على رجل نرويجي يبلغ من العمر 30 عاماً في مطار زيوريخ قالت إنها تشتبه بشدة في تورطه في السرقة.

وبعد فحص مزيد من الأدلة والتعاون عبر أوروبا، اعتقلت الشرطة في بولندا مشتبهاً به يبلغ من العمر 38 عاماً، وعثرت على الكلبين المختطفين وأعادتهما بأمان إلى مالكهما.