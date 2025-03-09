لايف ستايل

الامارات | التونسيون يرمون 900 ألف رغيف خبز يومياً

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | التونسيون يرمون 900 ألف رغيف خبز يومياً 1/2
  • الامارات | التونسيون يرمون 900 ألف رغيف خبز يومياً 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن التونسيون يرمون 900 ألف رغيف خبز يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المعهد الوطني للاستهلاك في تونس إن التونسيين يهدرون يوميا 900 ألف رغيف خبز في شهر رمضان، في وقت تعاني فيه البلاد تراجعا في إنتاج الحبوب، وتخصّص الدولة ميزانية كبيرة لتوريد القمح ودعم الخبز.

وكشف معهد الاستهلاك خلال يوم إعلامي للحدّ من التبذير، نظمّه مع بداية شهر رمضان، أن نسبة الهدر الغذائي في هذا الشهر تتراوح بين 15 و30%، خاصة في مادة الخبز التي يزداد الإقبال عليها، حيث يتم هدر 900 ألف خبزة يوميا، ليصل هذا العدد إلى نحو 27 مليون خبزة خلال شهر.

وأصبح من اللافت ملاحظة كمية الأغذية المهدورة في الشارع العام، حيث تمتلئ حاويات القمامة بكميات كبيرة وأصناف مختلفة من الخبز وأنواع كثيرة من الطعام بعد التخلّص منها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements