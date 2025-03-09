الامارات | التونسيون يرمون 900 ألف رغيف خبز يومياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المعهد الوطني للاستهلاك في تونس إن التونسيين يهدرون يوميا 900 ألف رغيف خبز في شهر رمضان، في وقت تعاني فيه البلاد تراجعا في إنتاج الحبوب، وتخصّص الدولة ميزانية كبيرة لتوريد القمح ودعم الخبز.

وكشف معهد الاستهلاك خلال يوم إعلامي للحدّ من التبذير، نظمّه مع بداية شهر رمضان، أن نسبة الهدر الغذائي في هذا الشهر تتراوح بين 15 و30%، خاصة في مادة الخبز التي يزداد الإقبال عليها، حيث يتم هدر 900 ألف خبزة يوميا، ليصل هذا العدد إلى نحو 27 مليون خبزة خلال شهر.

وأصبح من اللافت ملاحظة كمية الأغذية المهدورة في الشارع العام، حيث تمتلئ حاويات القمامة بكميات كبيرة وأصناف مختلفة من الخبز وأنواع كثيرة من الطعام بعد التخلّص منها.