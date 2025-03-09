الامارات | أمريكي يصيب نفسه أثناء محاولته قتل صرصور بمسدس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

اعترف رجل من ديترويت بأنه أطلق النار على قدمه عن طريق الخطأ خلال محاولته قتل صرصور في المنزل.

وذكر تقرير لقناة WDIV-TV أن الرجل البالغ من العمر 50 عامًا كان يحاول قتل الحشرة، حيث رمى بحذائه عليها ومسدسه موجود بداخله فخرجت رصاصة أصابته.

وقال مسؤولون في شرطة ديترويت لصحيفة "فري برس" إنهم لا يستطيعون تأكيد ما إذا كان إطلاق النار العرضي غير المميت بسبب حشرة، لكنهم قالوا إن الرجل في حالة مستقرة بعد نقله إلى المستشفى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقال فيها إن شخصًا ما ذهب إلى اتخاذ تدابير متطرفة لقتل حشرة.

إذ سبق أن أصيب رجل من ديترويت بحروق بالغة أثناء محاولته إشعال النار في بق الفراش في شقته في يناير 2016. وكان الرجل حينها جالسًا على أريكة وسكب الكحول على الأثاث، ومن ثم أشعل سيجارة وحاول حرق بق الفراش، مما أدى إلى حرق الأريكة ونفسه.

وقالت وسائل الإعلام حينها أن أربع وحدات سكنية دمرت في الحريق وتضررت عشرات الوحدات الأخرى بالمياه.

في عام 2015، أشعلت امرأة النار في شقة في ديترويت في محاولتها مكافحة بق الفراش، مما أدى لتدمير وحدات المبنى البالغ عددها 48 وحدة بسبب الحريق أو الدخان أو أضرار المياه. وتم نقل خمسة أشخاص، بما في ذلك المرأة، إلى المستشفى. وكان ثلاثة من المصابين من رجال الإطفاء.