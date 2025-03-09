الامارات | أخيرا .. "روبوت" جاهز لكل الأعمال المنزلية بما في ذلك تقديم الشاي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلنت شركة الروبوتات النرويجية 1X مؤخرًا عن اختراعها المسمى NEO Gamma، وهو روبوت بشري ثنائي الأرجل يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه أداء العديد من المهام المنزلية، مثل حمل الغسيل ومسح النوافذ والتنظيف بالمكنسة الكهربائية.

ورغم حصول بعض الاختراقات المهمة في مجال الروبوتات على مدار الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك STAR1، أسرع روبوت ثنائي الأرجل في العالم، أو SE01، وهو روبوت ثنائي الأرجل مشهور بمشيته السلسة، إلا أن العروض الحديثة ظلت تفتقر لروبوت بفائدة يومية.

ولكن كل هذا على وشك التغيير كما يقول موقع "أوديتي" الذي ينقل خبر اختراع شركة الروبوتات النرويجية 1X وإبداعها الأكثر تقدمًا حتى الآن، NEO Gamma، وهو خادم بشري قادر على أداء العديد من المهام المنزلية مثل التنظيف واستخدام المكنسة الكهربائية، وحتى تقديم الشاي. ولجعله يبدو أكثر إنسانية، تعاونت الشركة مع شركة شيما سيكي، وهي شركة يابانية لتصنيع آلات الحياكة، لإنشاء بدلة ناعمة وسلسة تخفي الجسم المعدني للروبوت. ووفقًا لشركة 1X، يمكن لـ NEO Gamma الذي تم الكشف عنه مؤخرًا القيام بمجموعة متنوعة من الإجراءات، مثل الانحناء لالتقاط الأشياء من على الأرض، والجلوس على كرسي، وترتيب الأشياء الملتوية حول المنزل، وحتى صب الشاي في كوب. ومن الواضح أن الشركة تستخدم بيانات التقاط الحركة البشرية لتدريب الروبوت على أداء حركات مختلفة بطريقة أكثر إنسانية.

أما فيما يتعلق بمشكلة ضوضاء الرجل الآلي فاحتاجت شركة 1X إلى التأكد من أن NEO Gamma كان هادئًا قدر الإمكان، بفضل نظام قيادة مصمم على غرار الأوتار البشرية، تولد تصرفات الروبوت الشبيه بالإنسان 10 ديسيبل فقط، مما يجعله هادئًا مثل الثلاجة الحديثة. وبفضل مكون الذكاء الاصطناعي المتقدم، يمكن لـ 1X العمل بشكل مستقل، ولكن بفضل أربعة ميكروفونات مدمجة، فهو يستجيب بشكل كبير لأوامر مستخدميه من البشر. يمكنه أيضًا الاستجابة وإجراء محادثات بسيطة، أو تشغيل الموسيقى عبر مكبر صوت موجود في منطقة الحوض. وقال الرئيس التنفيذي لشركة 1X، بيرند بورنيج، "في المستقبل القريب، سيكون لدينا جميعًا روبوتات منزلية خاصة بنا مثل Rosie أو Baymax. ولكن لكي تصبح الروبوتات الشبيهة بالإنسان جزءًا حقيقيًا من الحياة اليومية، يجب تطويرها مع البشر - لا يمكن تطويرها بمفردها. إننا نتطلع إلى مشاركة المزيد من التفاصيل حول NEO Gamma قريبًا".