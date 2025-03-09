10 صيحات مكياج وتسريحات راقية بأسلوب إلهام علي بطلة مسلسل "شارع الأعشى"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 مارس 2025 11:53 صباحاً - تلهم النجمة السعودية إلهام علي الكثير من السيدات المواكبات للموضة الراقية والأنيقة بلمسات شرقية من خلال الصيحات الجمالية التي تختارها، سواء لجهة أساليب مكياج أو تسريحات شعر، إلى جانب أزيائها الفخمة المحتشمة التي يطغى على أغلبها الطابع الشرقي.

تخوض إلهام علي في رمضان 2025 بطولة مسلسل "شارع الأعشى"، ومنذ عرض أولى حلقاته واسمها يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يلقى دورها فيه استحساناً كبيراً. من جهة أخرى، هي تحرص دائماً على إبراز جمالها الهادئ والجذاب من خلال صيحات مكياج منوعة وعصرية تليق بصاحبات العيون اللوزية الواسعة والبشرة الحنطية والوجه البيضاوي، حيث يتنوع مكياجها بين الألوان الترابية والسموكي والزاهية الناعمة، إلى جانب إبراز رسمة العين من خلال الأيلاينر والكحل الأسود والماسكرا الكثيفة على الرموش، كما تعتمد مكياج البشرة المخملي غالباً، أما احمر الشفاه فتختاره بين الغلوسي البارز والأحمر بدرجات داكنة أو بارزة.

وتأتي تسريحات شعرها لتكمل جمال وأناقة إطلالاتها الجمالية، فهي تتبع موضة التسريحات الراقية من تسريحة ذيل الحصان بلمسات عصرية إلى تسريحة الكعكة المنخفضة ورفعات الشعر الناعمة والمبتكرة، كما أنها لا تتخلى عن تسريحة الويفي أو الشعر المالس.

ومن "الخليج 365"، نرصد لك 10 إطلالات جمالية راقية بأسلوب إلهام علي، بطلة مسلسل "شارع الأعشى" الرمضاني 2025.

مكياج ترابي ناعم مع تسريحة الشعر المالس

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تليق الألوان الترابية على ملامح الهام علي التي تألقت في يوم التأسيس السعودي 2025 بمكياج ترابي ناعم ارتكز على ظلال العيون الترابية فوق جفن العين المتحرك مع تحديد رسمة العين بالكحل الأسود عند الطرف الخارجي للعين بأسلوب مسحوب وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كذلك اختارت مكياج البشرة المخملي الناعم المناسب على لون بشرتها الحنطية مع البلاش الترابي الخفيف على تفاحة الخدين وانهت مكياجها باحمر الشفاه النيود الغلوس المحدد بالكونتور الكراميل، كما اعتمدت تسريحة الشعر المالس بالفرق الوسطي للغرة.

صيحة أحمر الشفاه الأحمر الفاقع مع تسريحة الكعكة

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وخلال تقديمها معايدتها بالعام الجديد 2025، شاركت إلهام علي صورة على إنستغرام اختارت فيها مكياجاً كلاسيكياً راقياً طبقت فيها القليل من الظلال الوردية المدموجة بالظلال السموكي وخط الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين مع الماسكرا الكثيفة على الرموش، وبدت بشرتها طبيعية وناعمة مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه باللون الاحمر البارز، كذلك اختارت تسريحة الكعكة المنخفضة الناعمة.

مكياج سموكي فخم مع تسريحة شعر مرفوعة

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وفي واحدة من أجمل اختياراتها الجمالية، تألقت إلهام علي بمكياج سموكي فخم طبقت فيه الظلال السموكي فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر المجنح والكحل الأسود في قلب العين الذي يضفي لمعاناً وجاذبية وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واختارت مكياج البشرة الموحد مع البلاش الترابي الناعم على تفاحة الخدين وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي المات، كذلك اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة مع خصل ويفي منسدلة من الشعر على جانبي الشعر.

في هذا السياق، يمكنك مشاهدة إلهام علي تكشف عن عملها بالموسم الرمضاني بمسلسل شارع الأعشى وإليكم التفاصيل

مكياج بنفسجي ناعم مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

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وفي رمضان 2024، اعتمدت إلهام على في واحدة من إطلالاتها صيحة المكياج البنفسجي الناعم بلمسات لامعة خفيفة، حيث اختارت الظلال البنفسجية فوق جفن العين المتحرك مع تحديد رسمة العين بالأيلاينر المسحوب وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، والفاونديشن المخملي الموحد مع البلاش الزهري الناعم وأحمر الشفاه الزهري المحدد بالكونتور، كذلك اختارت تسريحة الشعر النصف مرفوع مع الغرة البف والشعر الريترو.

مكياج وردي مات مع تسريحة الشعر المالس

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وفي جلسة تصوير لها، تألقت إلهام علي بمكياج وردي داكن ومات ارتكز على ظلال العيون الوردية المدموجة بالظلال البنفسجية والسموكي فوق الجفن المتحرك للعين مع الأيلاينر المحدد لرسمة العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كما اعتمدت مكياج البشرة المخملي مع البلاش الوردي الناعم على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الوردي الداكن والمات، ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر المالس الستريت المنسدل على الأكتاف مع الغطاء الأسود على الرأس.

مكياج كرزي داكن مع تسريحة الكعكة المتخفضة

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ومن أجمل اختيارات إلهام علي التي تألقت بها في رمضان 2024، المكياج الكزري الفخم بلمسات داكنة وبارزة، حيث طبقت ظلال العيون الكرزية التي غمرت كامل جفن العين المتحرك بأسلوب مسحوب الى خارج العين، مع تحديد رسمة العين اللوزية بالأيلاينر والكحل الاسود، والماسكرا الكثيفة على الرموش وبدت بشرتها مخملية وموحدة مع البلاش الترابي البارز على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الكرزي الداكن، كذلك اختارت تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة الوسطية المصقولة.

مكياج غرافيكي جريء مع تسريحة ذيل الحصان بالفقاعات

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وبإطلالة جريئة وعصرية لها، تألقت إلهام علي بمكياج غرافيكي لافت ارتكز على الأيلاينر الأسود المات المسحوب إلى خارج العين مع طبقات الماسكرا الكثيفة ومكياج البشرة البرونزي الناعم المصقول بالبلاش المشرق وأحمر الشفاه الزهري المات، كذلك اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المصقولة إلى الأعلى بالفقاعات.

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مكياج نيلي جذاب مع تسريحة الشعر الكيرلي

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وفي برنامجها الرمضاني 2024 "ليالي رمضان" تألقت إلهام علي بإطلالة نيلية أنيقة نسقت معها مكياج نيلي زهري جذاباً ارتكز على ظلال العيون النيلية فوق جفن العين المتحرك مع القليل من الظلال الزهرية المدموجة وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واختارت مكياج البشرة الناعم والطبيعي مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين واكملت إطلالتها بأحمر الشفاه الزهري المات، كذلك اختارت تسريحة الشعر الكيرلي بقصة الكاريه والفرق الجانبي للغرة.

مكياج زهري براق مع تسريحة ذيل الحصان الريترو

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ويليق المكياج الزهري على ملامح إلهام علي الجذابة، حيث اختارت في واحدة من إطلالاتها صيحة المكياج الزهري بلمسات براقة، طبقت من خلاله الظلال الزهرية البراقة فوق جفن العين العلوي بأسلوب مسحوب إلى خارج العين مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش ومكياج البشرة الموحد الناعم مع البلاش الزهري المشرق على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري الغلوس، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان بالشعر الريترو مما أضفى على إطلالتها رقياً وجاذبية.

مكياج عيون فخم مع تسريحة الريترو

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ومن أجمل اختيارات إلهام علي في شهر رمضان 2024 المكياج الفخم الذي اعتمدته بألوان السموكي والأزرق الباهتة والزهرية المدموجة التي غمرت الجفن العلوي للعين بأسلوب مسحوب مع الكحل الأسود البارز في قلب العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، ومكياج البشرة المخملي الناعم مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري المائل إلى البنفسجي، كما تألقت بتسريحة الشعر الريترو المنسدل على الأكتاف مع الفرق الجانبي للغرة.