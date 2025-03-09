أفضل توقيت لممارسة الرياضة في رمضان.. قبل الإفطار أم بعده؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر شهر رمضان فترة خاصة للمسلمين، إذ تتغير فيه العادات اليومية، بما في ذلك مواعيد تناول الطعام والنشاط البدني، ومع الامتناع عن تناول الطعام طوال فترة النهار، يصبح من الصعب ممارسة الرياضة بنشاط كبير، في ظل غياب مصدر الطاقة الرئيسي وهو الطعام.. فما الوقت الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان؟

ممارسة الرياضة قبل الإفطار

ممارسة الرياضة قبل الإفطار، وتحديدًا قبل موعد الإفطار بـ30 إلى 60 دقيقة، يمكن أن تكون فعالة في حرق الدهون، خلال فترة الصيام، يكون مخزون الجليكوجين أو الطاقة المخزنة في الجسم منخفضًا، ما يدفع الجسم إلى استخدام الدهون كمصدر أساسي للطاقة، ما يساهم هذا في فقدان الوزن وتحسين نسبة الدهون في الجسم، ولكن يجب اعتماد تمرينات من منخفضة إلى متوسطة الشدة، وفقًا للموقع الطبي «mayoclinic»

تزيد الرياضة من معدلات الحرق قبل الإفطار، وذلك نظرًا لنفاد مخزون الجليكوجين، ليعتمد الجسم على الدهون كمصدر للطاقة، ولكن يجب ممارسة الرياضة مع اقتراب وقت الإفطار من أجل إتاحة الفرصة لتناول الطعام والترطيب بعد التمرين مباشرة، ما يساعد في استعادة الطاقة والسوائل المفقودة.

الرياضة قبل الإفطار لها سلبيات أيضًا، فممارسة قد يواجه خطر الجفاف، خاصة إذا كانت التمارين مكثفة أو في أجواء حارة، في ظل عدم قدرته على تناول المياه قبل الإفطار، إلى جانب ذلك انخفاض مستويات الطاقة بسبب الصيام، قد يشعر البعض بالتعب أو الدوار أثناء التمارين، لكن بعد التوقف أو أثناء التمارين قد يحدث حالة من الهبوط والتعب العام.

الرياضة بعد الإفطار

ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين إلى ثلاث ساعات تعتبر مناسبة للكثيرين، ليكون الجسم قد استعاد طاقته بعد تناول الطعام، فهذا التوقيت يسمح بممارسة تمارين تتطلب مجهودًا أكبر، مثل رفع الأوزان أو الجري، إلى جانب توفر الطاقة والماء بعد تناول الطعام وشرب السوائل، يكون الجسم مستعدًا للنشاط البدني، إضافة إلى تقديم أداء أفضل في التمارين المكثفة، نظرًا لتوفر الطاقة من وجبة الإفطار.

ممارسة الرياضة في الحالتين يحتاج إلى اختيار التوقيت المناسب، وذلك يعتمد على طبيعة الجسم والروتين اليومي لكل فرد، إلى جانب ذلك ضرورة الترطيب الجيد من خلال شرب كميات كافية من الماء خلال فترات الإفطار والسحور، وتجنب التمارين الشاقة قبل الإفطار خاصة في الأجواء الحارة لتقليل خطر الجفاف، وفي كل الأحوال يجب الاستماع للجسم إذا شعرت بالتعب أو الدوار، يفضل التوقف عن التمرين والراحة.