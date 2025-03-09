نصائح نفسية للتخلص من الإحساس بالذنب.. معاناة جيهان الشماشرجي في إخواتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل إخواتي، بطولة كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، إلقاء نجلاء التي تجسد دورها جيهان الشماشرجي اللوم على نفسها في مقتل زوجها ربيع، وهو الفنان أحمد حاتم، وظهر ذلك خلال حديثها مع شقيقتها ناهد، والتي تجسد دورها الفنانة كندة علوش.

أزمة جيهان الشماشرجي في مسلسل إخواتي

بدأت تفاصيل المشهد في الحلقة السابعة من مسلسل إخواتي بجلوس نجلاء رفقة شقيقتها ناهد تحاول تفسير حادث مقتل زوجها ربيع؛ إذ استيقظت من النوم ذات مرة على صوت طرقات باب شقتها، وبمجرد أن فتحته، سقط أمامها زوجها ميتًا متأثرًا بطعنة سكين في جنبه، دون أن تفهم ماذا حدث أو تعرف القاتل حتى الآن.

وظهر إحساس نجلاء الشديد بالذنب وشكها في نفسها خلال حديثها مع شقيقتها ناهد، قائلة: «فكري معايا يا ناهد والنبي، مين اللي ممكن يكون عمل كدا في ربيع.. منير أخوه مثلًا علشان متخانق معاه.. أو ممكن أكون أنا، مش في ناس بتمشي وهي نايمة ومبتبقاش دارية هي بتعمل أيه»؛ لذا وبعد أزمة نجلاء الشماشرجي هذه، نوضح في السطور التالية كيف تتخلص من الشك في نفسك والإحساس الشديد بالذنب غير المُبرر.

كيف تتخلص من الشك في نفسك والإحساس بالذنب؟

وحسبما ورد على موقع «the new york times»، فإنه يمكنك مواجهة هذه المشكلة المرهقة من خلال اتباعك بعض النصائح، منها:

1- تحدي الأفكار السلبية

عندما تراودك أفكار سلبية، اسأل نفسك: هل هي حقيقية؟، هل هناك أدلة تدعمها؟، هل هناك طرق أخرى للتفكير في الموقف؟

2- ركز على نقاط قوتك

اكتب قائمة بنقاط قوتك ونجاحاتك، وراجعها بانتظام لتذكير نفسك بقدراتك.

3- تقبل أخطائك

كلنا نرتكب أخطاء، تعلم منها وامض قدمًا، ولا تدعها تحدد هويتك.

4- سامح نفسك

توقف عن جلد الذات، وتذكر أن الجميع يستحقون فرصة ثانية.

5- مارس الامتنان

ركز على الأشياء الإيجابية في حياتك، وكن ممتنًا لها.

6- اطلب الدعم

تحدث إلى صديق موثوق به أو أحد أفراد أسرتك، أو أطلب المساعدة من معالج نفسي إذا لزم الأمر.

7- مارس تقنيات الاسترخاء

يمكن أن تساعدك تقنيات مثل التأمل واليوجا والتنفس العميق على تهدئة عقلك وتقليل القلق.