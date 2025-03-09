كيف يساعد فيتامين د في ضبط ضغط الدم بشكل طبيعي؟.. إليك مصادره الطبيعية

القاهرة - سمر حسين - صحة

أهمية كبيرة يمثلها فيتامين د لصحة الجسم، إذ يعد أحد العناصر الغذائية المهمة التي ينتج عن نقصها مشكلات صحية كثيرة منها ضغط الدم؛ لذا نوضح كيف يساعد فيتامين د في ضبط ضغط الدم بشكل طبيعي؟.. وما هي مصادره الطبيعية، التي يجب الحرص على تناولها.

أهمية فيتامين د

تكمن أهمية فيتامين د أو «D» في كونه يساهم في امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهما ضروريان لبناء عظام قوية والحفاظ عليها، كما أنه يلعب دورًا كبيرًا في وظائف الجسم والجهاز المناعي، لذا يساعد فيتامين د في ضبط ضغط الدم بشكل طبيعي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية.

العديد من المشكلات الصحية، التي تسبب فيها نقص فيتامين د، منها الكساح، لين العظام الذي يصيب البالغين ويسبب ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور، ضعف العضلات، فضلا عن أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، وبعض أنواع السرطان.

كيف يساعد فيتامين د في ضبط ضغط الدم بشكل طبيعي؟

يساعد فيتامين د في ضبط ضغط الدم بشكل طبيعي، خاصة أن الفيتامين يحافظ على بطانة الأوعية الدموية مرنة وصحية، وبنقصه قد تصبح الشرايين متيبسة، وهو ما يجعل تدفق الدم أكثر صعوبة، لذا فإن مكملات فيتامين د الغذائية تحمي من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، فهي قد تساعد الأشخاص الذين لديهم انخفاض شديد في مستويات فيتامين د فقط.

مصادر طبيعية للحصول على فيتامين د

- سمك السلمون.

- لبن الزبادي.

- سمك التراوت.

- صفار البيض.

- سمك السردين والتونة.

- الحليب.

- عصير البرتقال.

ويمكن الوقاية من نقص فيتامين د عن طريق التعرض لأشعة الشمس لمدة 10-15 دقيقة على الأقل يوميًا، مع الحرص على عدم التعرض لحروق الشمس، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل الأسماك الدهنية والبيض ومنتجات الألبان كاملة الدسم، وأيضًا تناول المكملات الغذائية، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل تناولها.