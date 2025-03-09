لو عاملة عزومة في رمضان.. أفكار لأكلات مبتكرة تشرفك قدام الضيوف

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

إعداد عزومة منزلية في رمضان، من الأمور التي تعد بمثابة تحد للعديد من ربات البيوت، والتي عادة ما تبحث عن أطباق شهية لتقديمها على وجبة الإفطار، لذا نقدم في السطور الآتية أفكارا لأكلات مبتكرة تشرفك قدام الضيوف، حسب ما قدمت الشيف شربيني، خلال برنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

أفكار لأكلات مبتكرة تشرفك قدام الضيوف

يمكنك تقديم أفكار عديد لأكلات مبتكرة تشرفك قدام الضيوف عند إعداد عزومة رمضان في منزلك، والتي قد تشمل الأطباق التالية:

طاجن أرز معمر باللحم

• المقادير:

أرز أبيض مصري.

لحمة مسلوقة نصف سلقة، مع تشكيلة من الخضروات المقطعة قطع صغيرة.

مرقة دجاج.

ملح.

فلفل أسود.

قشطة بلدي.

حليب بلدي أو معلب.

كريمة حسب الرغبة.

• خطوات التحضير:

- ضعي وعاء على النار ومن ثم ضيفي الحليب مع الملح والفلفل والمرقة والأرز، وقلبيهم جيدًا، واتركي الخليط حتى يسخن.

- عندما يبدأ المزيج السابق في الغليان ارفعيه من على النار، وادخليه للفرن مع اللحم حتى تمام التسوية.

- فيما بعد ضيفي كمية من القشطة البلدي، واجعلي شواية الفرن على درجة حرارة عالية حتى تحصلين على لون ذهبي جيد.

رقاق باللحمة المفرومة

• المقادير

كمية مناسبة من الرقاق الطري.

نصف كيلو لحم مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

حبهان.

ورق لورا.

حبات مستكة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من سبع بهارات.

كوب من البصل المفروم الناعم.

كمية مناسبة من زيت الذرة.

مرقة اللحمة «شوربة».

سمنة.

• خطوات التحضير:

- شوحي البصل مع كل من الفلفل والملح والقرفة وجوزة الطيب والسبع بهارات.

- بعد ذلك ضيفي الحبهان والمستكة وورق اللورا، ثم قلبي جيدًا لمدة دقيقتين.

- فيما بعد ضيفي اللحم المفروم وقلبي مع البهارات حتى ينضج اللحم.

- ادهني قالب الصينية بالسمنة بعد إذابتها، وابدأي في رص الرقاق، وادهني بالسمنة بين كل طبقة.

- بعد ذلك اسقي الرقاق بالمرقة، وضعي الحشو في المنتصف، وأكملي بقية الطبقات.

- ضفيي باقي كمية السمنة مع 2 ملعقة كبيرة من المرقة، وقطعي الرقاق لمثلثات، وضعيه في الفرن حتى تمام التسوية.

طبق دجاج مقرمش

• المقادير:

نصف كيلو من صدور الدجاج.

2 بيضة.

كوب من الدقيق.

كوب من الخبز المطحون.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

زيت للقلي.

• خطوات التحضير:

- اخلطي البيض مع الثوم المفروم والبصل والفلفل الأسود والأحمر والملح واتركيهم جانبًا.

- في وعاء آخر اخلطي كل من الدقيق مع الخبز المطحون، وضعي الدجاج في ذلك الخليط، ويغمس به جيدا.

- بعد ذلك اغمسي الدجاج في خليط البيض جيدًا.

- سخني الزيت جيدًا وضعي به قطع الدجاج حتى تتحول للون الذهبي وتقدم مقرمشة.