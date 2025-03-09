الامارات | أناملها.. خير وبركة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في يوم المرأة العالمي، تحضر أنامل الخير والبركة، التي تعمل بصمت ودأب من أجل إبقاء حِرف الجدات حيّة في ذاكرة الأجيال الجديدة، لتتواصل مسيرة التطور والأصالة في الإمارات جنباً إلى جنب، حيث تضع فيها حارسات التراث بصماتهن الجميلة، وهن يشكلن خوص النخيل، ويصنعن منه تحفاً جميلة تزين جنبات البيوت، وتلوّن المناسبات والمهرجانات التراثية الكبرى التي يزهو فيها ماضي الوطن، وكذلك حاضره الذي تشارك فيه بنات الإمارات.. حيث توفر الدولة للمرأة كل سبل النجاح، وتشجعها على ارتياد كل الآفاق، وهي تتمسك بقيمها الأصيلة.