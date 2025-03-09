الامارات | دراسة: النساء الأكثر تأثراً مالياً بالزواج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة ألمانية أن الزواج يكلف المرأة خمس دخلها في المتوسط. وقالت الباحثة إيلينا هيرولد، من معهد إيفو في ميونيخ: «يظهر بحثنا أنه في حالة الزواج، فإن التفاوت في الدخل بين الرجال والنساء يتزايد، وهذا أمر مستقل عن ولادة الأطفال».

وأضافت أنه بالنظر إلى كيفية تغير دخل الرجال والنساء بعد الزواج، مقارنة بالعام الذي سبق الزفاف، لا توجد أي فوارق كبيرة بالنسبة للرجال، أما لدى النساء، فهناك تراجع قوي على مدى سنوات عدة.

وتابعت: «لا يرجع هذا إلى الزواج فقط، إذ إن الأطفال الأوائل غالباً يولدون في السنوات التي تلي الزواج، ولكن حتى إذا استبعدنا هذا التأثير، فإن الدخل يتدهور 20% بالنسبة للنساء».