الامارات | الإمارات تحتفل بيوم المرأة العالمي.. بمزيد من التمكين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، مناسبة مهمة، تهدف إلى تسليط الضوء على إنجازات المرأة في المجالات المختلفة، ودعوة العالم للاعتراف بحقوقها والمساواة بينها وبين الرجل.

وفي 2025 أتى هذا اليوم وسط تطورات متسارعة في مجالات حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، إذ تتزايد الدعوات في شتى أنحاء العالم لضمان مشاركة النساء الفاعلة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ورغم التقدم المحرز في العديد من المجالات، لاتزال النساء في العديد من البلدان يواجهن تحديات كبيرة، مثل التمييز في مكان العمل، والعنف الجنسي والمنزلي، إضافة إلى التحديات في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية.

وتتنوع الاحتفالات والمبادرات والفعاليات في هذا اليوم لتشمل المسيرات والندوات والمحاضرات التوعوية، إضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل التي تسلط الضوء على قضايا النساء بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات النسائية في تنظيم هذه الفعاليات.

التعلم والتدريب

وتوجّهت وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، الدكتورة نورة خميس الغيثي، في هذه المناسبة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على جهودها الحثيثة في تمكين المرأة الإماراتية.

وقالت إن «دائرة الصحة - أبوظبي تحرص على تمكين المرأة من خلال توفير فرص التعلم والتدريب للنساء اللواتي يشكلن نسبة كبيرة من المتدربين في برامج التعليم الطبي بعد التخرج، ما يعكس التزام الدائرة بتعزيز دور المرأة في القطاع الصحي، وضمان حصولها على الرعاية الصحية التي تستحقها وتحتاجها، من خلال إرساء منظومة رعاية متخصصة للمرأة والطفل في الإمارة».

وأضافت أن 848 سيدة شاركن في برامج التدريب والتطوير التي نظمتها الدائرة خلال عام 2024، فيما شكلت النساء 77% من المتدربين في برامج التعليم الطبي بعد التخرج بين مواطني دولة الإمارات، و72% بشكل عام، كما بلغت نسبة النساء 81% من إجمالي الخريجين المؤهلين من برامج التدريب والتطوير لدى الدائرة.

وأكدت الدكتورة نورة أن «صحة المرأة تمثل ركيزة أساسية لجودة حياة المجتمعات حول العالم، إذ إن الاستثمار في هذا الأمر يمكن من ضمان مستقبل أفضل لجميع النساء»، مشيرة إلى أن دائرة الصحة تواصل جهودها لتعزيز صحة المرأة من خلال فعاليات متنوعة، مثل أسبوع أبوظبي العالمي للصحة.

صون الحقوق

من ناحيتها، قالت رئيسة برنامج الأخلاقيات السريرية وزراعة الأعضاء ورئيسة جمعية الموظفات المهنيات في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ماهويش أحمد، إن «دولة الإمارات وفرت للسيدات سبل الدعم والتمكين كافة، انطلاقاً من إيمانها العميق بضرورة صون حقوق كل سيدة وفتاة، وضمان المساواة في حصولهن على فرص النمو والتطور».

وأضافت أن التنوع في قطاع الرعاية الصحية يسهم في تحسين جودة القرارات، والارتقاء بمستويات الرعاية المقدمة للمـرضى.

دور حيوي

من جهتها، أكدت المديرة العامة لجمعية الإمارات للطبيعة، ليلى مصطفى عبداللطيف، أن المرأة تتمتع بقدرة استثنائية على نشر الوعي والعطاء في مجال حماية البيئة، وتلعب دوراً حيوياً في إحداث فرق في مجال حماية الطبيعة من خلال تعزيز الوعي البيئي، ودمج قيم الحفاظ على البيئة في الحياة اليومية.

وتقدمت بالتهنئة للمرأة في هذا اليوم المميز، وفي هذا العام الاستثنائي «عام المجتمع»، الذي يتزامن للمرة الأولى منذ سنوات طويلة مع شهر رمضان المبارك، شهر العطاء والإحسان، داعية النساء إلى الانضمام إلى الجمعية لتسهم في تمكينهن من أداء دورهن الكبير بكل فاعلية وإيجابية، وتوحيد الجهود من أجل حماية البيئة وبناء مستقبل مستدام.

شعار

تحت شعار «تسريع العمل» جاء يوم المرأة العالمي في 2025 ليعزز المساواة بين الجنسين في جميع جوانب الحياة، ويؤكد ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم حقوقها الصحية والجنسية، والحد من العنف ضد النساء.

نورة الغيثي:

. صحة المرأة ركيزة أساسية لجودة حياة المجتمعات في العالم.

ماهويش أحمد:

. دولة الإمارات وفرت للسيدات سبل الدعم والتمكين كافة.

ليلى عبداللطيف:

. المرأة تتمتع بقدرة استثنائية على نشر الوعي والعطاء في حماية البيئة.