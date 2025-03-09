الامارات | «إرثي».. أنامل نسائية مبدعة تقدم نموذجاً ملهماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع احتفائه بيوم المرأة العالمي، يرفع العالم هذا العام شعار «لجميع النساء والفتيات: الحقوق والمساواة والتمكين»، في تذكير أن مسيرة تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاتزال مستمرة، وأن التحدي الأكبر اليوم هو تحقيق المساواة في القطاعات والصناعات غير التقليدية، وعلى رأسها قطاع الصناعات الإبداعية.

وفي هذا الإطار يقدم «مجلس إرثي للحرف المعاصرة» نموذجاً إماراتياً برؤى إقليمية وعالمية في تمكين المرأة في قطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية المتقدمة، بوصفها صناعات حيوية لتحقيق التمكين والمساواة والريادة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.

ومنذ تأسيسه عام 2018، قدم مجلس إرثي رؤية نوعية تجاه تعزز مشاركة المرأة في الصناعات الإبداعية، إذ يجمع بين التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الهوية الثقافية.

ونجح المجلس الذي انطلق من دولة الإمارات في تقديم تجربة عالمية تُمكّن النساء والفتيات من دخول سوق العمل الحرفي والتصميمي بمهارات متقدمة.

من جهتها، أكدت مدير عام مجلس إرثي للحرف المعاصرة، ريم بن كرم، أن «سيدات (إرثي) حققن قفزة نوعية في قطاع المهارات الحرفية، واستطعن من خلال الإبداعات والابتكارات دمج التراث والتاريخ بروح المعاصرة والحداثة، ما جعل من (إرثي) برؤيته ورسالته نموذجاً ملهماً للنساء ومؤسسات المرأة في المجتمعات كافة».

وأضافت: «نحرص في (إرثي) على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في قطاعات تقع في قلب أهداف التنمية المستدامة العالمية، وفي مقدمتها المساواة في دعم النمو الاقتصادي والمساواة في حفظ التراث المادي والثقافي والمساواة والشراكة في استدامة الموارد وحماية البيئة، إلى جانب تعزيز دور المرأة ومشاركتها في دعم نمو الصناعات الإبداعية، وعلى الصعيد ذاته نركز من خلال ممارسات «إرثي» على صيانة حقوق جميع الحرفيين في كل مراحل الإنتاج، وهو ما يعد أحد أهم أشكال المساواة التي يجب أن يحظى بها المبدعون في مجالات عملهم». ونجح «إرثي» في ترسيخ مكانته على الساحة الدولية، من خلال شبكة واسعة من التعاون الذي يجمع بين المصممات والحرفيات من دول عدة، منها الأردن، وإيطاليا، وباكستان، إذ أسهمت هذه الشراكات في تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتعزيز المهارات الحرفية في التصميم والتصنيع والإدارة والتسويق.

وفي أبرز مشاركاته الدولية، قدم «إرثي» أعماله في «ديزاين ميامي - شنغهاي»، المنصة العالمية المتخصصة بالتصميم، إذ عُرضت تصاميم تجسد التراث الإماراتي والعربي برؤية معاصرة. وممثلاً لدولة الإمارات، عرض «إرثي» مجموعة تصاميم حصرية تضم 78 قطعة فنية من المجوهرات والديكور والأثاث والحقائب وغيرها من المشغولات الإبداعية والفنية في معرض لندن للتصميم الذي يعد أحد أكبر معارض التصميم في العالم. كما شارك في أسبوع ميلان للتصميم 2022، وأسبوع ميلان للتصميم 2023، أحد أهم الأحداث العالمية على أجندة عالم الفنون والتصميم، إلى جانب مشاركته في أسبوع الدوحة للتصميم، المنصة المنفردة للتصميم العربي المعاصر.

رافعة للنمو والتقدم

أسهمت منجزات «مجلس إرثي للحرف المعاصرة» في فتح مجالات جديدة أثبتت فيها المرأة أنها إضافة نوعية لجهود العالم أجمع، وأن المساواة في القطاعات غير التقليدية، كما قال عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «لا تعني فقط العدالة، بل هي أيضاً رافعة للنمو والتقدم، وإن المجتمعات التي تعزز التنوع هي أكثر قدرة على الابتكار والتكيف مع المستقبل».

. 78 قطعة فنية قدمها «إرثي» في معرض لندن للتصميم.