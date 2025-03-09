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الامارات | أزياء يابانية تلوّن «موضة باريس» بالفرحة

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باريس - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | أزياء يابانية تلوّن «موضة باريس» بالفرحة 1/2
  • الامارات | أزياء يابانية تلوّن «موضة باريس» بالفرحة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد أسبوع الموضة في باريس عرضي أزياء لليابانيين إيسي مياكي، الذي تميّز بالألوان الفرحة، بينما ظل يوجي ياماموتو مخلصاً للأسود، لونه المفضّل.

وقدم المصمم ساتوشي كوندو عرض أزياء لـ«إيسي مياكي»، تعمّق فيه بالموضوعات المفضلة للماركة اليابانية: الطيات، وتداخل قطع الملابس، واستكشاف المواد، وهذه المرة خيوط الصوف «بانيني».

وأوضح المصمم الياباني الذي تولى شؤون الدار بعد وفاة مؤسس العلامة عام 2022، أن «الخيط يتألف بشكل أساسي من الصوف والألبكة، ولكنه ممزوج أيضاً بمادة صناعية، ويتم ضغطه وكيه، وجعله صلباً عند تسخينه، لهذا السبب يطلق عليه اسم بانيني».

وقدّم ياماموتو عرض أزياء طبعه الأسود، وهو اللون الذي دأب المصمم على اعتماده، مضيفاً لمسات من الرمادي والأبيض والأرغواني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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