الامارات | رجل يطلق النار على مدرب ابنه لأنه لا يشركه في المباريات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت هيئة محلفين في سانت لويس رجلاً أطلق النار خمس مرات على مدرب ابنه لكرة القدم، بسبب خلاف حول ساعات لعبه.

وأدين داريل كليمونز، 45 عامًا، بالاعتداء والعمل الإجرامي المسلح، ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 13 مارس.

وقال المدعون العامون إن كليمونز أطلق النار على شاكيل لاتيمور أثناء جدال حول مقدار الوقت الذي كان يحصل عليه ابنه في المباريات.

وأشارت وثائق المحكمة إلى أن كليمونز ولاتيمور كانا يحملان أسلحة أثناء الجدال، حيث سلم لاتيمور سلاحه إلى صديق وأخبر كليمونز أنه يجب عليهما العراك بالأيدي، لكن كليمونز لم يقتنع وأطلق النار على لاتيمور خمس مرات، وسلم نفسه لاحقًا للشرطة.

ووقع إطلاق النار بالقرب من ملعب تدريب في شيرمان بارك. وفي ذلك الوقت، كان الأطفال يلعبون في مكان قريب. ولم تذكر التقارير حال المدرب ومدى خطورة إصابته.