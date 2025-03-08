الامارات | بعد غياب 20 سنة .. لقاء مؤثر بين منى واصف وابنها عمار (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مقطع فيديو، متداول على مواقع التواصل الإجتماعيّ، لقاءً مؤثراً بين الممثلة السوريّة القديرة منى واصف، وابنها الناشط السوريّ عمار عبد الحميد.

وظهرت واصف وهي تعانق إبنها، بعد أن أمضى 20 عاماً خارج سوريا، بسبب سياسته المُعارضة للنظام السابق.