أطعمة تتحول إلى بيئة للبكتيريا بعد يوم في الثلاجة.. حافظ على صحة أسرتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

تخزين الطعام في الثلاجة عادة متبعة لدى كثير من ربات البيوت، وعلى الرغم من أهمية هذه العادة وفائدتها في الحفاظ على الطعام، إلا أنها قد تكون مُضرة مع بعض الأطعمة إذ طالت مدة تخزيينها لساعات؛ لذا ولدعم صحة الأسرة وحمايتها من الضرر، نستعرض أطعمة تتحول إلى بيئة للبكتيريا بعد يوم في الثلاجة حتى يتم تجنب تخزينها.

أطعمة تتحول إلى بيئة للبكتيريا بعد يوم في الثلاجة

وحسبما أوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، خلال حديثه لـ«الوطن»، هناك أطعمة تتحول إلى بيئة للبكتيريا بعد يوم في الثلاجة، ناصحًا بعدم تخزين هذه الأطعمة لساعات طويلة في الثلاجة حتى لا تتحول إلى بكتيريا تضر صحة أفراد الأسرة.

ومن الأطعمة التي تتحول إلى بيئة للبكتيريا بعد يوم في الثلاجة:

الأرز المطبوخ: يعتبر الأرز المطبوخ من أكثر الأطعمة عرضة لنمو البكتيريا، لا سيما بكتيريا العصوية الشمعية التي تسبب التسمم الغذائي.

الدجاج المطبوخ: يمكن أن تنمو السالمونيلا وغيرها من البكتيريا الضارة في الدجاج المطبوخ إذا لم يتم تخزينه بشكل صحيح.

اللحوم المطبوخة: اللحوم المطبوخة مثل اللحم المفروم واللحوم الباردة، يمكن أن تصبح ملوثة بالبكتيريا إذا لم يتم تبريدها بشكل صحيح.

البيض المطبوخ: البيض المطبوخ، خاصة إذا كان نصف مطبوخ، يمكن أن يكون بيئة مثالية لنمو السالمونيلا.

الأطعمة المحتوية على منتجات الألبان: الأطعمة التي تحتوي على منتجات الألبان مثل الكريمة والجبن، يمكن أن تفسد بسرعة وتصبح ملوثة بالبكتيريا.

نصائح لتخزين الطعام بشكل آمن

وبعيدًا عن الأطعمة التي تتحول إلى بيئة للبكتيريا بعد يوم في الثلاجة، فهناك مجموعة من النصائح عليكِ اتباعها عند تخزيين الطعام للحفاظ عليه، منها: