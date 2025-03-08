بعد عرض مسلسل كامل العدد.. خطوات دعم روابط المحبة والصداقة بين الأطفال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مسلسل كامل العدد الجزء الثالث من المسلسلات الاجتماعية التي تؤدي إلى شعور المشاهدين بجو أسري دافيء؛ إذ يشارك به عدد كبير من الأطفال الذين يلهون معا ويشاركون أنشطتهم، لذا نوضح بعض النصائح لدعم روابط المحبة والصداقة بين الأطفال خاصة إذا كانوا أشقاء وفقا لموقع «raisingchildrenh».

تعلم مشاركة الأنشطة

يجب أن يتعلم الأطفال مشاركة أنشطتهم لأن ذلك يقوي من علاقة الصداقة بينهم، كما يؤدي إلى حدوث نوع من التوافق.

مشاركة الأطفال الغرفة

مشاركة الأطفال الغرفة يدعم علاقة المحبة والصداقة بينهم، كما يحضرهم للحياة في السكن الجامعي فيما بعد.

تقاسم الطعام والمهام المنزلية

يجب تقاسم الطعام والمهام المنزلية التي تؤدي إلى التخلص من شعور الأنانية، وتسود المساواة بين الأطفال، وبالتالي لا تحدث أي كراهية أو نفسنة.

مذاكرة دروسهم سويا

يجب مذاكرة الأطفال دروسهم سويا حتى إذا كانوا في أعمار مختلفة، ما يؤدي إلى نشر جو من المحبة بينهم، وتشجيع بعضهم البعض على إتمام المهام المدرسية.

الاحترام المتبادل

من المهم أن يتعلم الطفل أن لكل شخص أو طفل مساحته الخاصة، لا يجب التعدي عليها، أو التدخل فيما لا يعنيه.

فريق عمل مسلسل كامل العدد الجزء الثالث

مسلسل كامل العدد الجزء الثالث، بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، ألفت إمام، وعدد كبير من الأطفال، والعمل من إخراج خالد الحلفاوي.