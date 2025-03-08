بعد زواج فرحات في مسلسل إخواتي.. كيف تتعافى المرأة من صدمة الخيانة الزوجية؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصاعد درامي مُشوق شهدته أحداث الحلقة السابعة من مسلسل إخواتي، إذ تحقق حلم نجلاء «جيهان الشماشرجي»، الذي رأت فيه خيانة فرحات زوج شقيقتها ناهد «كندة علوش»، بزواجه من سيدة أخرى دون علمها، وتلقت «ناهد» الصفعة الكبرى عندما اكتشفت أن زوجها عقد قرانه في منزل والديه.

أصيبت «ناهد» بالدهشة والصدمة عندما اكتشفت خيانة زوجها، خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل إخواتي، خاصة أنه كان يبدي حبه الشديد لها، وعدم قدرته على مفارقتها أو النظر لامرأة أخرى، وفي إطار هذا، نستعرض بعض الخطوات التي يُمكن أن تساعد المرأة على التعافي من صدمة الخيانة الزوجية.

كيف تتعافى المرأة من صدمة الخيانة الزوجية؟

تُعتبر الخيانة من أقسى الأمور التي تتعرض لها المرأة من قبل زوجها، فمجرد اكتشاف هذا الأمر، تتعرض الزوجة للصدمة التي يرافقها الشعور بالظلم وقلة الثقة بالنفس والرغبة في الانتقام، وفق ما أوضحته الدكتورة ريهام عبدالرحمن، أخصائي العلاقات الأسرية خلال حديثها لـ«الوطن»، ومن الممكن أن تتبع الزوجة بعض الخطوات التي تساعدها على التعافي من صدمة الخيانة كالتالي:

تقبل مشاعر الحزن: يجب على المرأة ألا تكبت مشاعرها أو تحاول إنكارها، بل ينبغي عليها التعبير عن الحزن والغضب لأن ذلك يساعدها على التحرر من المشاعر السلبية.

الاهتمام بالجانب الروحي: يساعد التقرب من الله من خلال الصلاة والدعاء والتأمل، على تجاوز ألم الخيانة الزوجية واستعادة الهدوء والاستقرار.

لا تلومي نفسك: إذا كانت المرأة من الزوجات التي تُراعي حقوق زوجها وتعتني به، ورغم ذلك تعرضت للخيانة منه، فعليها ألا تلوم نفسها لأن ذلك يمثل ضغط نفسي كبير عليها ويُعرضها للشعور بالمزيد من الألم.

لا تفكري في الانتقام: الوقوع في فخ الانتقام من أكثر الأمور السيئة، لأنها تُعرض المرأة للندم وخسارة احترام النفس.

لا تتعجلي في اتخاذ القرار: لا ينبغي على المرأة التسرع في اتخاذ القرارات بعد اكتشاف خيانة زوجها لها، فإذا كانت الزوجة متمسكة ببيتها وأبنائها فعليها أن تخلق الحياة التي تريدها، وتسترد زوجها بالطريقة التي لا تُسبب لها الإهانة أو افتقاد احترامها لنفسها، أما في حالة كان الزوج دائم الخيانة ولا أمل في إصلاح أمره، فيمكنها التفكير في الانفصال.

فريق عمل مسلسل إخواتي

يشارك في بطولة مسلسل إخواتي عدد كبير من الفنانات، وهن نيللي كريم، وروبي، وكندة علوش، وجيهان الشماشرجي، ويشاركهن في العمل علي صبحي، وحاتم صلاح، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد شاكر خضير، وﺗﺄﻟﻴﻒ مهاب طارق.