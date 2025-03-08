في يوم المرأة العالمي.. 6 نساء سعوديات أحدثن فرقاً في عالم الجمال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 10:19 صباحاً - في عالم الجمال، حيث يلتقي الإبداع بالشغف، تبرز أسماء نسائية سعودية استطعن أن يرسمن ملامح التميّز ويحدثن فرقاً حقيقياً. إن الجمال لم يعد مجرد مفاهيم تقليدية أو معايير ثابتة، بل أصبح مساحةً واسعةً للتعبير عن الهوية، والإبداع، والتفرّد. وفي هذا العالم المتجدّد، سطّرت نساء سعوديات نجاحات بارزة، محوّلات شغفهن بالجمال إلى مسيرة ملهمة تُحفّز كل امرأة على تحقيق ذاتها وصنع أثرها الخاص.

فالمرأة السعودية العصرية لم تعد فقط رمزاً للأناقة والجمال، بل أصبحت قوةً مؤثرةً تمزج بين التراث والحداثة، بين الأصالة والتجديد، وبين الجمال والريادة. ومع احتفالنا بيوم المرأة العالمي، لا بد من تسليط الضوء على مسيرة مجموعة من السعوديات الرائدات، اللواتي وضعن بصمتهن في عالم الجمال وألهمن الأجيال القادمة.

يارا النملة.. خبيرة مكياج ورائدة أعمال

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تعد يارا النملة من أبرز الأسماء في عالم الجمال وريادة الأعمال، حيث جمعت بين الموهبة والذكاء في بناء علامتها الشخصية. فهي مدوّنة موضة وجمال وخبيرة تجميل حصدت شهرة واسعة في العالم العربي، وتعاونت مع أبرز العلامات التجارية العالمية. وعلى السجادة الحمراء، وبخاصة في مهرجان كان، خطفت الأنظار بأناقتها ورقيها، لتثبت أن المرأة السعودية أصبحت عنصراً بارزاً في صناعة الجمال والموضة.

تشتهر يارا النملة بأسلوبها الخاص في المكياج، حيث تمزج بين البساطة والرقي لتبرز الملامح بأسلوب طبيعي بعيد عن المبالغة. وقد أصبحت مصدر إلهام لكثيرات، خاصة المحجبات، حيث تقدم لهن إطلالات جمالية توازن بين العصرية والنعومة.

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لينا العيد.. رائدة في مجال العناية وتصفيف الشعر

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لينا العيد شخصية سعودية ملهمة في عالم تصفيف الشعر والعناية به. انطلقت في رحلتها من شغفها الخاص ومعاناتها مع شعرها المجعد، فأسست صالونها الخاص "La Palma"، الذي بات من أبرز صالونات التجميل في المملكة. لا تقتصر رؤيتها على تقديم أحدث القصات وصيحات الشعر، بل تسعى إلى تعزيز ثقة المرأة بشعرها الطبيعي وتوفير حلول تناسب كل أنواع الشعر.

واجهت لينا العيد العديد من التحديات في مسيرتها، إلا أن شغفها وثباتها مكّناها من تجاوزها، لتصبح اليوم واحدةً من أكثر الأسماء تأثيراً في مجال العناية بالشعر، وملهمة لكل امرأة تسعى لتحقيق حلمها رغم الصعوبات.

مزون أشقر.. رائدة في مجال منتجات العناية بالجسم

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تمكنت مزون أشقر من تحويل اهتمامها بالعناية بالبشرة إلى مشروع ناجح، حيث أسست علامتها الخاصة "MZN Body Care"، التي تقدم منتجات تجميل طبيعية تلائم احتياجات المرأة العربية. بدأت رحلتها من شغفها باستخدام المكونات الطبيعية، وسرعان ما تطورت علامتها لتصبح واحدةً من أكثر العلامات شهرةً في المملكة، حيث تُباع منتجاتها في العديد من الصيدليات والمتاجر.

تسعى مزون أشقر من خلال علامتها إلى تمكين المرأة وتعزيز ثقتها بنفسها عبر توفير مستحضرات عالية الجودة، تجمع بين الفاعلية والفخامة، مما جعلها واحدةً من الرائدات في صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.

مشاعل العيسى.. رائدة في مجال العناية بالأظافر

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من شغفها بالجمال منذ الصغر، انطلقت مشاعل العيسى لتؤسس مشروعها في مجال العناية بالأظافر، رغم عدم امتلاكها خبرة سابقة. وبفضل دراستها للتسويق وإدارة الأعمال، استطاعت أن تحول حلمها إلى واقع، وأطلقت صالونها الخاص "Base&Boon"، الذي أصبح وجهةً للنساء الباحثات عن تجربة عناية راقية ومبتكرة للأظافر.

أثبتت مشاعل العيسى أن المرأة السعودية قادرة على النجاح متى ما امتلكت الشغف والطموح، حيث تغلبت على التحديات وأثبتت جدارتها في عالم الجمال، لتصبح مثالاً للمرأة القوية التي تصنع نجاحها بيديها.

نورة بوعوض.. رائدة في مجال المكياج والجمال

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نورة بوعوض اسم لامع في عالم التجميل، فهي ليست مجرد خبيرة مكياج، بل فنانة تمتلك بصمةً خاصةً جعلتها من أشهر خبيرات التجميل في السعودية والعالم العربي. تقصدها أهم الشخصيات الفنية والنجوم لرسم ملامحهن بأسلوب متفرد، لا سيما رسمات العيون التي تحوّلها إلى لوحات فنية مذهلة.

توجت نورة نجاحها بتأسيس موقعها الخاص، "موقع نورة بوعوض"، حيث تقدم من خلاله نصائح وتقنيات مبتكرة لمساعدة النساء في إبراز جمالهن بأساليب عصرية. وبفضل تأثيرها الواسع، تم اختيارها ضمن قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لأكثر النساء العربيات تأثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2017، مما يؤكد مكانتها كواحدة من الرائدات في عالم الجمال.

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منى النعمان.. رائدة في عالم المكياج

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منى النعمان، صاحبة أكثر من 1.1 مليون متابع على إنستغرام، هي واحدة من أبرز خبيرات التجميل السعوديات، حيث نجحت في تقديم أساليب مكياج جريئة وغير تقليدية تبرز قوة المرأة وشخصيتها الفريدة. تمزج بين أحدث تقنيات التجميل ولمساتها الخاصة، مما جعلها مصدر إلهام لكثيرات من عاشقات الجمال.

تسعى منى النعمان دائماً إلى تقديم نصائح جمالية متخصصة تساعد المرأة في العناية ببشرتها وإبراز ملامحها بأسلوب عصري وأنيق. بفضل أسلوبها الفريد وجرأتها في تقديم إطلالات استثنائية، أثبتت أنها ليست مجرد خبيرة مكياج، بل امرأة رائدة تسهم في إعادة تعريف معايير الجمال بأسلوب متميّز.

طموحات وإبداعات لا حدود لها

في يوم المرأة العالمي، نستذكر إنجازات النساء السعوديات اللواتي أحدثن فرقاً في عالم الجمال، وأثبتن أن الإبداع والطموح لا يعرفان حدوداً. من المكياج إلى العناية بالشعر والبشرة والأظافر، استطاعت هؤلاء الرائدات ترك بصمة خالدة تلهم الأجيال القادمة، ليصبحن رمزاً للقوة والتأثير والجمال الحقيقي.