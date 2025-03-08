مارستها «آسيا» في مسلسل فهد البطل.. فوائد رياضة ركوب الخيل

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال أحداث مسلسل فهد البطل بطولة الفنان أحمد العوضي، ظهرت الفنانة يارا السكري «آسيا» وهي تمارس رياضة ركوب الخيل، حيث تعد من أهم الرياضات التي يهتم بها أهل الصعيد، إذ تدور أحداث المسلسل حول فهد الشاب الصعيدي الذي يُضطر للهروب من أهله بسبب ظلمهم له، وفيما يلي، فوائد ركوب الخيل، وفقًا لموقع «heart».

كشفت دراسة أُجريت لصالح جمعية الخيول البريطانية، أن ركوب الخيل يعد تمرينًا جيدًا للقلب والأوعية الدموية، ونصف ساعة فقط من الركوب تعتبر تمرينًا معتدلاً، كما أن ركوب الخيل لمدة 45 دقيقة، يمكن أن يحرق ما يصل إلى 200 سعر حراري.

فوائد ركوب الخيل

ومن فوائد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، خفض ضغط الدم، وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأثبتت الدراسات أن التواجد حول الحيوانات يساعد على خفض ضغط الدم، فضلًا عن الشعور الاسترخاء خاصة أن الحركة الطبيعية للحصان تبعث على التهدئة.

مواعيد مسلسل فهد البطل

ويًعرض مسلسل فهد البطل الحلقة 7 على قناة ON، في الساعة 9:45 مساءً، مع إعادة أولى 6:45 صباحًا، وإعادة ثانية على ON دراما في 12:00 منتصف الليل، 12:00 مساءً، و4:30 مساءً.

وقناة الحياة، في الساعة 10:45 مساءً، مع إعادة أولى 5:00 صباحًا، وإعادة ثانية 10:45 صباحًا.