لغز مسلسل إخواتي الحلقة 7.. أسباب اضطراب المشي أثناء النوم وكيفية التعامل معه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل إخواتي، بطولة كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، وجيهان الشماشرجي، حديث نجلاء، التي تجسد دورها جيهان الشماشرجي عن اضطراب المشي في أثناء النوم.. فماذا قالت عنه؟ وما هو هذا الاضطراب؟ وكيف يمكن التعامل معه؟

الحلقة السابعة من مسلسل إخواتي

بدأ مشهد نجلاء وحديثها عن اضطراب المشي في أثناء النوم، في الحلقة السابعة من مسلسل إخواتي بطولة نيللي كريم، خلال حوارها مع شقيقتها ناهد، وهي الفنانة كندة علوش، حينما كانت تحاول التفكير معها في الشخص الذي قد يكون قتل زوجها ربيع، وهو الفنان أحمد حاتم، الذي وجدته مقتولًا أمام باب شقتها، بطعنة سكين في جنبه.

وقالت نجلاء لشقيقتها ناهد: «فكري معايا يا ناهد والنبي، مين اللي ممكن يكون عمل كدا في ربيع.. منير أخوه مثلًا علشان متخانق معاه.. أو ممكن أكون أنا، مش في ناس بتمشي وهي نايمة ومبتبقاش دارية هي بتعمل أيه»، في إشارة واضحة إلى اضطراب المشي في أثناء النوم.

المشي في أثناء النوم

المشي في أثناء النوم، أو ما يعرف بالـ«سومنامبولزم»، هو اضطراب نوم شائع يصيب الأطفال والبالغين على حد سواء، وهو اضطراب سلوكي يحدث في أثناء النوم العميق، ويؤدي إلى قيام الشخص بأنشطة معقدة مثل المشي، أو الجلوس في السرير، أو حتى القيام بأعمال منزلية بسيطة، دون أن يكون واعيًا بما يفعله، وقد يبدو الأمر وكأنه مشهد من فيلم رعب، لكنه في الواقع اضطراب نوم حقيقي يمكن أن يؤثر على حياة الشخص اليومية.

أعراض اضطراب المشي في أثناء النوم

ووفقًا لِما أوضحته الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي بكلية طب جامعة الأزهر، خلال حديثها لـ«الوطن»، فإن أعراض المشي في أثناء النوم هي:

- المشي أو الحركة في أثناء النوم.

- الجلوس في السرير والتململ.

- القيام بأنشطة معقدة في أثناء النوم، مثل فتح الأبواب أو تحريك الأثاث.

- صعوبة الاستيقاظ في أثناء نوبة المشي.

- عدم تذكر ما حدث في أثناء النوبة.

- التحدث أو الصراخ في أثناء النوم.

- التبول في أماكن غير مناسبة.

أسباب اضطراب المشي في أثناء النوم

- الحرمان من النوم.

- التعب والإرهاق.

- الحمى.

- بعض الأدوية.

- اضطرابات النوم الأخرى، مثل انقطاع التنفس في أثناء النوم.

- التوتر والقلق.

- الوراثة.

كيفية التعامل معه

ويمكن التعامل مع هذا الاضطراب من خلال اتباع بعض النصائح، منها:

- توفير بيئة نوم آمنة؛ لذا قم بإزالة أي عوائق قد تتسبب في إصابة الشخص في أثناء المشي، مثل الأسلاك الكهربائية أو الأثاث الحاد.

- الحفاظ على جدول نوم منتظم؛ لذا حاول الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم.

- تجنب الكحول والكافيين قبل النوم؛ إذ يمكن أن يؤدي تناول هذه المواد إلى تفاقم اضطراب المشي في أثناء النوم.

- تقليل التوتر والقلق؛ لذا مارس تقنيات الاسترخاء، مثل اليوجا أو التأمل.

- إذا كانت نوبات المشي متكررة أو خطيرة، فمن المهم استشارة الطبيب.

متى يجب استشارة الطبيب؟

وهناك بعض الحالات التي يجب معها استشارة طبيب مختص، منها إذا كانت نوبات المشي متكررة أو تحدث عدة مرات في الأسبوع، أو إذا كان الشخص يقوم بأنشطة خطيرة في أثناء المشي، مثل الخروج من المنزل أو استخدام الأدوات الحادة، وأيضًا إذا كان الشخص يعاني من أعراض أخرى، مثل انقطاع التنفس في أثناء النوم أو الكوابيس الليلية.