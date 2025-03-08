بعد مشهد إيمي سمير غانم في «عقبال عندكوا».. هل الرياضة تشكل خطرا على الحامل؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل عقبال عندكوا، بطولة الفنان أحمد الرداد والفنان إيمي سمير غانم، حدث موقف طريق بنزول «دعاء» والتي تؤدي دورها الفنانة إيمي سمير غانم، إلى المباراة لتقوم بدور الحكم على الرغم من كونها حاملا.

ونستعرض في التقرير التالي، ماذا يحدث عند قيام الحامل بممارسة الرياضة؟

وأظهرت دراسات حديثة أن ممارسة الرياضة أثناء الحمل لا تشكل أي خطر على الجنين، حيث لم يتم ملاحظة أي تأثيرات سلبية على أوزان الأطفال عند الولادة، في المقابل، أكدت الأبحاث أن العديد من النساء الحوامل قد يتجنبن ممارسة التمارين الرياضية بسبب الشعور بالتعب أو انخفاض القدرة على بذل الجهد البدني.

تمارين مناسبة للحامل

أوصى الباحثون بعدد من التمارين الآمنة التي يمكن أن تمارسها الحامل مثل تحريك الساقين والذراعين في الهواء، والسباحة والمشي، التي تساعد في الحفاظ على وزن صحي طوال فترة الحمل. كما أكدوا على ضرورة استشارة الطبيب المعالج قبل ممارسة أي نشاط رياضي للتأكد من أنه مناسب للحالة الصحية.

وفي حديثها لـ«الوطن»، قالت الدكتورة حنان إسماعيل، استشاري أمراض النساء والتوليد، إنه من الضروري أن تقوم الحامل بتهيئة عضلاتها قبل البدء في التمارين الرياضية لتجنب أي إصابات.

أهمية شرب الماء قبل وبعد التمرين

وأوصت الدكتورة حنان إسماعيل بممارسة التمارين الرياضية لمدة لا تقل عن نصف ساعة، مع تجنب ممارستها في الأماكن ذات الحرارة المرتفعة، كما شددت على أهمية شرب الماء قبل وبعد التمرين، وأكدت ضرورة متابعة الطبيب المختص لتحديد ما إذا كانت الرياضة مفيدة أو قد تشكل ضررًا.