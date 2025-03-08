الامارات | رمضان في دبي.. تجارب وعروض تحتفي بقيم الترابط والتكاتف المجتمعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجمع حملة رمضان في دبي، التي ينظمها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، العائلات والأصدقاء لقضاء أجمل الأوقات، والاحتفاء بقيم الترابط والتكاتف المجتمعي حتى 30 مارس، حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بتجارب لا تُنسى، من الفعاليات الترفيهية والثقافية، وتجارب الإفطار، إلى جانب الألعاب النارية المبهرة في عطلات نهاية الأسبوع، والأسواق الموسمية المزدحمة، وغيرها كثير. ويسهم الطقس المعتدل بدبي في توفير أجواء مثالية تتيح للسكان والزوّار قضاء أمتع الأوقات خلال شهر رمضان المبارك.

ألعاب نارية وإضاءة

وتتألق دبي خلال شهر رمضان هذا العام مع عروض الإضاءة والألعاب النارية المبهرة، والفعاليات الثقافية والترفيهية المميزة. وتضيء عروض الألعاب النارية يوم السبت من كل أسبوع، حيث تُقام في منطقة السيف يوم 8 مارس، يليها دبي فستيفال سيتي مول يوم 15 مارس، قبل أن يُقام العرض الختامي في جزيرة «بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس» يوم 22 مارس. فيما يمكن لزوار القرية العالمية الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام الساعة 10 مساءً.

وتضيء فعالية أطياف رمضانية منطقة «السيف، ودبي فستيفال سيتي مول، ومسجد أحمد الحباي في الخوانيج»، حيث تقدم مجموعة من العروض الضوئية والصوتية المذهلة التي تعبر عن جوهر الشهر الكريم.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بالعروض الثقافية والترفيهية مثل «بوطبيلة»، إضافة إلى عروض عازفي العود والقانون خلال عطلات نهاية الأسبوع في منطقة «السيف، وذا أوتلت فيليدج، وجزيرة بلوواترز، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي مول، وقرية حتا التراثية».

تجارب نابضة بالحياة

تعد الأسواق الليلية الرمضانية وجهات مثالية لاستكشاف المنتجات المذهلة والهدايا الحصرية، حيث تنطلق الدورة الأولى من فعالية «رمضان آت ذا بارك» هذا العام لتقدم احتفالات مميزة على مسرح حديقة زعبيل لغاية 23 مارس، إضافة إلى تجارب إفطار وسحور رائعة من عربات الطعام، والمأكولات الشعبية، إلى حلويات رمضان، والقهوة الطازجة، يكملها تجربة إطلاق مدفع الإفطار عند غروب الشمس من شرطة دبي، ومنافذ البيع بالتجزئة، وعروض ثقافية مميزة، وعروض ترفيهية مبهرة تناسب جميع أفراد العائلة، وفعاليات رياضية، وألعاب، ولقاء شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين، وكثير من الأنشطة والتجارب الأخرى في أجواء خارجية ممتعة.

ثقافة المأكولات

عاد مهرجان شارع المأكولات في رمضان في دورته الثالثة ليحول منطقة «الشيخ حمدان كولوني» بالكرامة إلى مركز نابض بالحياة للثقافة والمأكولات حتى 23 مارس، مع أكثر من 55 مطعماً مشاركاً تنتشر عبر 5 مناطق مختلفة، وتقدم تشكيلة من مأكولات جنوب الهند وآسيا في أجواء احتفالية مناسبة للعائلات، مملوءة بالموسيقى الحية، وفناني الرسم بالحناء، والخط العربي، والرسوم الكاريكاتورية، والفنانين المتجولين. ويفتح المهرجان أبوابه يومياً أمام جميع الزوار حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل.

رمضان في حتا

وتقدم فعالية ليالي رمضان في حتا، التي تنظمها دبي للثقافة، تجربة لا تنسى للأصدقاء والعائلات وعشاق الطعام والرياضة حتى 15 مارس، وذلك من خلال مزيج رائع من الفنون الشعبية، وتجارب التسوق، والمسابقات الممتعة، مع إطلالة رائعة على جبال الحجر. وتفتح الفعالية أبوابها لاستقبال الزوار يومياً من الساعة 9 حتى 11 مساءً خلال أيام الأسبوع.

مدينة إكسبو دبي

تشمل الأسواق الأخرى التي يمكن زيارتها والاستمتاع بما تتضمنه فعالية حي رمضان في مدينة إكسبو دبي، والتي تستمر حتى 27 مارس، وروائع رمضان في القرية العالمية، وسوق رمضان في تراس بلازا الشهير في جميرا أبراج الإمارات من 8 حتى 23 مارس، وسوق رايب ماركت في حديقة أكاديمية شرطة دبي بمنطقة أم سقيم يوم السبت من كل أسبوع.

نكهات رمضان

يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بتشكيلة واسعة من المأكولات المحلية والأطباق العالمية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تضم خيارات متنوعة من وجبات الإفطار والسحور اللذيذة التي تلبي احتياجات الجميع، وذلك داخل المطاعم أو الخيام الرمضانية التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة. كما تقدم المدينة تجارب فريدة من نوعها لتناول الطعام، تشمل تجربة الإفطار الإماراتي الأصيل تحت أضواء النجوم في مزرعة «Camel Uschi» التي تستمر حتى 30 مارس، وتجمع بين الضيافة الإماراتية الأصيلة، والأجواء الصحراوية الرائعة في دبي، وتمنح الزوار حرية الاختيار بين تناول الطعام في البيئة الصحراوية تحت النجوم أو داخل خيام بدوية مصممة خصيصاً لهذه التجربة، ومزينة بالمفروشات العربية التقليدية والوسائد المريحة. ويستضيف مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري تجربة إفطار خاصة حتى 28 مارس في منطقة الفهيدي التاريخية الشهيرة، حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بإفطار تقليدي، تليه جولة في المسجد، وتجربة بدوية رائعة مع الصقور، وتجمع رمضاني ممتع مع ألعاب الطاولة والمرطبات، وفرصة زيارة البيت التراثي الخاص بالمركز الذي جرى تصميمه لإحياء الثقافة والتراث التقليدي لدبي. وتشمل التجارب الحصرية الأخرى جولة إفطار أسواق دبي من تنظيم شركة «فراينغ بان أدفنتشرز»، والتي تأخذ عشاق الطعام في جولة عبر أسواق دبي القديمة، حيث يجتمع 2500 شخص كل مساء لتناول الإفطار الجماعي، يلي ذلك التوقف عند مخبز محلي في قلب سوق التوابل، ثم يتم اختتام التجربة برحلة عبر الخور لتناول وجبة عائلية تقليدية في مطعم إماراتي تأسس في ستينات القرن الماضي.

عروض حصرية

تقدم الأسواق ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة مجموعة من العروض الحصرية للبيع بالتجزئة خلال شهر رمضان المبارك، وتظل جميعها مفتوحة وتعمل كالمعتاد خلال النهار مع تمديد ساعات العمل إلى بعد منتصف الليل، وتزداد روعة الاحتفالات بشهر رمضان هذا العام مع مجموعة من العروض الترويجية الحصرية والتخفيضات المذهلة والجوائز الرائعة التي تقدمها المتاجر في مختلف أنحاء المدينة.

فعاليات فنية وثقافية

تستضيف المدينة مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار خلال شهر رمضان المبارك، حيث يمكن لعشاق المسرح حضور عرض الدراما والكوميديا العربي الشهير «مجدّرة حمراء» على مسرح جميرا زعبيل سراي يوم 7 مارس، حيث يقدم الكاتب المسرحي اللبناني الشهير يحيى جابر مسرحيته الفردية الممتعة التي تحمل عنوان «شو منلبس» في جميرا زعبيل سراي يوم 9 مارس، حيث يطرح العرض مجموعة من التساؤلات حول المعايير المجتمعية والاختيارات التي تحدد شخصياتنا من خلال الكوميديا الممتعة.

ويمكن لعشاق الفنون من جميع أنحاء العالم المشاركة في أطول لوحة فنية على مستوى العالم، يتم رسمها في الصحراء في مزرعة Camel Uschi يوم 8 مارس من الساعة 2 ظهراً حتى 7 مساءً. وتعود فعالية ليالي رمضان في مركز جميل للفنون إلى المدينة مجدداً من 14 حتى 16 مارس، لتقدم مجموعة متنوعة من ورش العمل الجذابة، والأنشطة العملية، والمعارض الفنية التي جرى تنظيمها خصيصاً، إضافة إلى افتتاح السوق الرمضاني المرتقب. وسيستمتع عشاق الشعر بحضور فعالية ليالي رمضان في دبي أوبرا يوم 21 مارس، والتي تُقام بحضور الشعراء المعروفين فيصل العدواني، ومحمد السكران، وناصر الوبير. ويمكن لعشاق شخصيات الرسوم المتحركة اليابانية «الأنمي» المحبوبة الاستمتاع بتجربة «ناروتو ذا غاليري» في دبي أوتليت مول حتى يوم 6 أبريل، حيث تأخذ التجربة الزوار في مجموعة من المغامرات الممتعة من خلال عرض مختار بعناية.

. تتألق دبي خلال شهر رمضان هذا العام مع عروض الإضاءة والألعاب النارية والفعاليات الثقافية.

. عودة مهرجان شارع المأكولات في رمضان، وتجارب فريدة من نوعها تشمل تناول الطعام في الصحراء.

. تجارب تسوق وهدايا حصرية مع الأسواق الرمضانية والمنتجات الحصرية من العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة.