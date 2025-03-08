الامارات | ميثة العوضي متحدثة في «مستقبل سرد القصص»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك المخرجة الإماراتية ميثة العوضي، في جلسة نقاشية بعنوان «مستقبل سرد القصص: سلسلة الشرق الأوسط (الجزء الثالث)»، التي تقام ضمن فعاليات متحف المستقبل هاوس في مهرجان ساوث باي ساوث ويست، 10 مارس الجاري.

وتدور الجلسة حول تطور سرد القصص من الشرق الأوسط، وتأثيرها المتزايد في السينما العالمية، حيث تستعرض كيف يقوم المؤلفون وصناع الأفلام من المنطقة بكسر الصور النمطية وتقديم رؤى جديدة ومبتكرة، مع تسليط الضوء على الإرث الثقافي الغني للشرق الأوسط، وكيفية إسهام المبدعين في تشكيل مستقبل سرد القصص، من خلال تقديم روايات أكثر شمولية وثراءً وأصالة.

إلى جانب ميثة العوضي، يشارك في الجلسة كل من محمد حارب (ستوديو لمتارا) وبثينة كاظم (سينما عقيل)، حيث سيتبادل المتحدثون وجهات نظرهم حول تحولات صناعة الترفيه العالمية ودور الشرق الأوسط في إثرائها.

وتقام فعاليات متحف المستقبل هاوس، كجزء من مشاركة دبي في المهرجان الذي سيقدم سلسلة من الفعاليات التي تشمل جلسات نقاشية وورش عمل وتجارب تفاعلية، ويعد متحف المستقبل هاوس امتداداً لمتحف المستقبل في دبي، أحد أبرز المشاريع التي تتبناها مؤسسة دبي للمستقبل، حيث يهدف إلى عرض أفكار مبتكرة وجريئة لتصور مستقبل الإنسانية.

يذكر أن ميثة العوضي مخرجة أفلام إماراتية وكاتبة سيناريو، ومقدمة برامج تلفزيونية، تتمتع بخبرة تزيد على عقد من الزمان في الإمارات وأستراليا والهند والمملكة المتحدة، كما حصدت أكثر من 13 جائزة في أكثر من 40 مهرجاناً سينمائياً دولياً، حيث شهد أول أفلامها الروائية، «العيد عيدين»، عرضاً واسعاً في دور السينما الخليجية، ويُعرض حالياً من خلال منصة يانغو بلاي.

وأسهمت ميثة في أكثر من 20 فيلماً روائياً قصيراً في أدوار إنتاجية متعددة، بما في ذلك الإخراج، والإنتاج، والمونتاج، وتصميم الصوت، والمكياج والمؤثرات الخاصة. إلى جانب أعمالها المستقلة، أخرجت مشاريع لعملاء مختلفين، بما في ذلك سلاسل وثائقية قصيرة، وإعلانات تجارية، ومحتوى مخصص لمنصات التواصل الاجتماعي. وإلى جانب صناعة الأفلام، تمتلك ميثة نشاطاً واسعاً كمتحدثة ومحاضرة في فعاليات دولية مختلفة.